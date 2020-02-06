陳時中：我有吃飯也有睡覺！鋼鐵部長秀照「露久違笑容」：繼續守護國人

▲陳時中透過衛福部臉書回應網友關心，表示自己都有吃飯睡覺。（圖／翻攝衛福部臉書）

記者趙于婷／台北報導

全球武漢肺炎疫情還在燒，由衛福部部長陳時中領軍的中央流行疫情指揮中心日夜辛勞防堵疫情。陳時中在4日宣布武漢返台台商確診時，不僅沮喪落淚，讓全國網友看了相當心疼，紛紛湧入衛福部臉書替部長加油。陳時中今也在衛福部臉書po照回應網友「謝謝所有人的意見和關心，我有吃飯、也有睡覺，我們會繼續努力，守護國人！」

第一批武漢包機台商在3日深夜抵台，陳時中親自穿著防護衣監督檢疫作業，整夜沒闔眼，直接在4日早上8點30召開記者會說明台商安置情況，但晚不幸傳出台商確診的壞消息，讓連日辛勞的陳時中，忍不住在當晚記者會沮喪落淚，強忍情緒直說「大家第一個時間聽到都很沮喪，同仁真的很努力，很不希望看到這樣的結果。」

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陳時中擦乾眼淚後，難忍哽咽的說，決定把武漢台商接回來，就是避免有病人留在武漢，在不好醫療環境中，可能會喪失寶貴性命，雖然不希望有確診病人，但反過來想，變成可以救他一命，盡醫療最大的努力幫助他，這就是接他們回來的最大原因。而對於沮喪落淚，他也回應「很抱歉，沒管控好自己的情緒。」堅強的樣子讓不少網友感動落淚。

陳時中在收拾情緒後，仍繼續每日鐵人般行程，但也不忘回應網友的關心。今日衛福部臉書po出一張陳時中手拿防疫資訊看板的照片，寫下「再次謝謝所有人的意見和關心，我有吃飯、也有睡覺，大家都要照顧好自己，保護自己也保護別人；我們會繼續努力，守護國人，是最大目標！」他也不忘呼籲，「健康民眾不用隨時配戴口罩，口罩有限，請讓給有需要的人；掌握洗手時機！」