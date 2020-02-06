密切接觸至少13人！公婆隱瞞湖北旅遊史...33歲媳婦「懷孕8月」中標了

▲陝西省出現首名被確診的孕婦。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢肺炎疫情持續升溫，截至今（6）日上午9時02分，大陸累計共28049例確診病例、564例死亡病例。陝西省昨（5）日上午新增了23例確診，其中還包括一名懷孕8個月的孕婦。據悉，該名孕婦之所以會中標，是因為其公婆近期到湖北卻隱瞞旅遊史，甚至沒有自我隔離，引起網友撻伐。

據新京報報導，陝西商洛市一名33歲女子已懷孕8個月，不過5日卻被確診患有武漢肺炎。據悉，她的公公王某和婆婆張某，早在前一天就已被確診，甚至還隱瞞湖北旅遊史。

經調查，陝西省檢察院通報表示，王某和張某1月21日一同前往湖北討工錢，並在當地留宿了一晚，隔天（1月22日）才返回商洛市丹鳳縣，不過，事後在審查詢問及就診中，二人卻一直不承認有湖北旅居史，最後導致其家屬和12名醫護人員成為密切接觸者，換言之，至少13人，「目前警方已就涉嫌危害公共安全罪，對二人進行立案偵查。」

▲該名患病公婆因隱瞞湖北旅遊史，造成12名醫護人員成為密切接觸者。（圖／路透）

該案例近日曝光，網友們紛紛大力撻伐，「小孩子好無辜」、「隱瞞病情禍害全家啊」、「這下婆媳成了仇人」、「這也太嚇人了...」、「我的天哪，真的無語了」、「這兒媳婦做錯了什麼啊」。

據悉，截至2月5日10時，陝西新增23例新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例（首次在孕婦中發現確診病例），新增疑似病例41例。陝西累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例165例（2例治愈出院），其中輸入性病例100例，密切接觸者58例，無明確接觸史病例7例。

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