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光南全台發50萬片口罩　新北消保官到場查「口罩無防疫功能」

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▲▼光南發口罩。（圖／記者邱偉倫攝）

▲光南宣布發放50萬片口罩，引發民眾關注。（圖／記者邱偉倫攝）

記者柯沛辰／新北報導

武漢肺炎疫情拉警報，全台掀起「口罩之亂」。光南大批發4日宣布，近日將於分店發放50萬片口罩，引發民眾瘋傳。不過，新北市府派員前往查核，已確認發送的口罩僅為「一般口罩」，並無防疫功用，目前已指示業者加註「非醫用口罩」，並妥善規劃排隊動線。

光南大批發4日宣布，7、8日兩天將在各大分店贈送50萬片防護口罩，以解社會燃眉之急，引發熱烈迴響。為此，新北市府法制局特派消保官5日會同經發局、衛生局及警方前往永和、三重分店現場查核，但據店長及店員陳述，這批口罩只是一般口罩。

▲▼光南全台發50萬片口罩　新北消保官到場查「口罩無防疫功能」。（圖／新北市府）

▲消保官會同經發局、衛生局人員到場查核。（圖／新北市府）

新北市政府法制局局長黃怡騰表示，醫療口罩及外科手術口罩是中央公告指定的防疫物資，未領有醫療器材販賣業藥商許可執照之業者不得販售，否則將依《藥事法》第92條處以最重200萬元罰鍰。

黃怡騰強調，業者免費提供口罩雖屬善意，但若未能清楚說明該款口罩不具備阻隔病毒效能，可能導致市民花費大量勞力、時間及交通成本排隊索取，卻對抗疫毫無幫助，甚至使市民誤以為該口罩具備防護能力，進而遭受病毒侵害，盼業者能事先對外充分說明，避免國民誤會。

▲▼光南全台發50萬片口罩　新北消保官到場查「口罩無防疫功能」。（圖／新北市府）

▲店家澄清，發送的是一般口罩。（圖／新北市府）

消保官指出，兩間分店皆明確表示贈送的口罩無防疫功能，不屬於中央公告的防疫物資或生活必需品，因此未違反《傳染病防治法》第61條及刑法第251條，屆時待口罩6日到貨後，將再行勘驗，以確認業者說法屬實，同時檢視商品保存期限有無缺失。

消保官提醒，只有正確配戴醫用口罩、外科手術口罩，並勤洗手，才能達到預防武漢病毒目的，民眾應審慎考量自身需求，理性決定是否前往排隊索取。如對購買之口罩有疑問，可檢視盒上有無標示醫療器材許可證字號，或至醫療器材許可證資料庫查詢，若發現偽劣質口罩混充等違規情事，歡迎撥打1950或1999專線檢舉。

▼光南大批發所貼出的優惠訊息。（圖／新北市府）

▲▼光南全台發50萬片口罩　新北消保官到場查「口罩無防疫功能」。（圖／新北市府）

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