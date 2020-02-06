還有900人想返台！湖北台辦每位聯繫了…發放口罩、消毒水

▲湖北台辦統計，湖北省內還有900台人想返台。（示意圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情不斷，不少台商都希望搭機返台。對此，國台辦發言人指出，國台辦與相關的省、市工作機構已成立疫情防控工作小組，加強與台胞的聯繫，及時了解台胞的需求、困境。

綜合陸媒報導，大陸各省皆推出關懷在陸台人的狀況，湖北省實施台胞訊息日報制度，指導省內台辦系統聯繫每位在鄂台胞，及時彙總台胞健康狀況、返鄉意願等訊息，同時組織台辦系統、指導各地台資企業協會，進行一對一服務，打電話慰問或是走訪、贈送口罩以及消毒水等防護物資。

湖北省台辦副主任邢軍志指出，經過多方協調，首批滯留湖北的台胞3日搭乘包機返台，目前仍有約900位在鄂（湖北的簡稱）的台人提出返台需求，目前正在統計、聯繫，相關訊息已經蒐集完畢，原來身處偏鄉的台人也在防控指揮部的協助下集結完畢。

此外，為了安定台胞的心理狀況，有14名北京林業大學的心理學教授2日開始在微信開設直播，講授面對疫情的相關知識，同時提供遠程心理援助，截至目前已有500人收看該直播。

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▼已有247人3日深夜返台，但還有不少滯留湖北的台人想要回來。（圖／記者李毓康攝）

