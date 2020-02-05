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荖濃溪「疏浚10年未成」溪底便道無法完工　韓國瑜痛批：這什麼效率？

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▲▼ 國瑜罵中央 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜視察溪底便道工程，督促消關單位加緊進度解決居民交通問題。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄荖濃溪在2009年八八風災時遭大量砂石推積，後續水利署投入數十億經費進行疏濬至今尚未完工，連帶2012年坍方的「高133鄉道」溪底便道工程受到影響，讓新發村的居民與溫泉業者至今仍要多花半小時路程才能進入寶來，市長韓國瑜視察時痛批「世上怎麼會有這種公共工程效率」！

韓國瑜表示，第七河川局管轄的荖濃溪疏濬工程相當緩慢非常不合理，也讓市府從2012年開始投入6億的高133整修工程至今竟卡在一小段河川局尚未疏濬的河道而延宕，痛批工程效率相當低，如同中醫無法打通任督二脈般，讓新發村居民無法從高133鄉道進入寶來，必須多花半小時繞道台27線．目前救急的方法先由市府編列4500萬經費整修溪底便道，率先解決居民的交通需求。

▲▼ 國瑜罵中央 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜聽取新工處簡報。（圖／記者洪正達攝）

工務局表示，高133線溪底便道工程，該溪底便道工程總經費約4,500萬元，寬度7米、總長度2,879公尺，並由水利署第七河川局協助提供疏濬砂石料源，新工處負責施作便道路堤、護坡及路面等相關設施。

完工後的溪底便道，可解決寶來溫泉及不老溫泉兩地居民交通往來不便，民眾前往寶來溫泉、不老溫泉不須再繞道荖濃，節省兩地往來交通30分鐘以上，並使寶來溫泉及不老溫泉觀光業得以串連發展，讓民眾前往泡湯的意願便高。

▲▼ 國瑜罵中央 。（圖／記者洪正達攝）

▲水利署下轄的荖濃溪疏浚工程尚未完工。（圖／記者洪正達攝）

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