北部醫院「口罩庫存不足1星期」？　指揮中心：已進口200萬片

▲衛福部長陳時中表示目前醫院的口罩庫存量是足夠的。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

口罩實名制6日上路，健保署也緊急修改全國電腦資料庫系統，以便口罩如期配送，但也有北部醫院傳出口罩庫存不足周情形。中央流行指揮中心今（5）日表示，經向該受訪醫師暸解，該院實際口罩庫存量仍高於1個月安全儲備量，未來也不會發生口罩用完情形，請民眾及第一線醫療人員安心。

指揮中心表示，醫療人員為防疫最前線，為醫用口罩第一優先使用對象，現階段指揮中心將透過每日撥發徵用口罩，盡力滿足第一線醫護人員需求，1月31日以來，已撥用255萬片口罩至地方政府衛生局，優先提供防疫需求，也緊急進口200萬片口罩，目前驗收中，將以最快速度一併納入撥量提供醫療院所需求。

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中央疫情指揮中心3日宣布最新政策，4日起四大超商停售口罩，6日起開始實名制購買，一片降價為5元，須持健保卡在全國6506多家健保特約藥局購買，使用健保卡插卡，每個人在7天內限購2片。

為分散購買人潮，身分證字號末碼「雙號者」可於每週二、四、六購買，「單號者」可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。另外，上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。