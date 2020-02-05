「世界夢號」4人有廣東旅遊史　3人已過14天隔離期另1人未下船

▲「世界夢號」4日停靠高雄港。（圖／地方中心翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

廣東最近出現3名武漢肺炎確診病患，經查並未於2月3日隨世界夢郵輪入境基隆港。臺灣港務公司基隆港務分公司表示，1月19日自廣州南沙出發，該郵輪於2月3日進基隆港，發現有4位有廣東旅遊史旅客，其中3名已超過14天隔離期，另1名為旅客，其於1月27日曾到過廣東，因尚未超過14天，由船方帶回船上並未准予入境。

基隆港務分公司指出，該郵輪2020年1月19日自廣州南沙出發後，陸續掛靠越南芽莊、峴港、24日回到廣州南沙；26日再由香港／廣州南沙出發至馬尼拉、蘇比克灣，於1月31日回到廣州南沙；之後再於2月2日由香港出發、2月3日基隆、2月4日高雄，並預計於2月5日返抵香港。

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據廣東省疾控中心指出，該航次郵輪於1月19日從廣州南沙出發，為期5晚的越南之旅。基隆港務分公司表示，病患於1月19日在廣州南沙登船，1月24日返抵廣州，並於2月3日確診，而中國南沙旅客1月19日上船，1月24日下船所有船員檢測均成陰性反應，10天後南沙檢測確診，並不是在船上感染，所有船員等均經過每天2次體溫及冠狀病毒篩檢，全船都經過完整消毒。

▲ 詢問旅客有無症狀、疫區旅遊史。（圖／臺灣港務公司基隆港務分公司提供，下同）

基隆港務分公司指出，港務公司港口之各項防疫作為均落實中央防疫指揮中心決議來執行，對於各郵輪公司要求於船上廣播及發放「防範新型冠狀病毒」宣導文宣；船舶進港前，若有健康異常人員，船方依規定於海事衛生聲明書中註記並向疾管署申報。

基隆港務分公司亦透過塔台AIS系統進行防疫宣導，無論客船或貨輪進港前，船舶均應完成全面消毒並施行船上人員含旅客自主健康管理，執行情形列為船席指泊之考量因素；進港靠泊後，大陸籍旅客及船員均不得下船，另對於過去14天航程曾赴中、港、澳之郵輪，入境我國均須經發燒篩檢及填寫「健康聲明卡」。

基隆港務分公司表示，該郵輪於2月3日進基隆港前，船方已依規定向疾管署提報海事衛生聲明書，該署同時要求旅客應填寫入境健康聲明卡及做發燒篩檢。旅客下船時並逐一檢查護照等證件，詢問有無症狀及疫區旅遊史，透過資料補正及健康評估程序，且經過發燒篩檢後無健康異常旅客始能入境。

過程中發現有4位有廣東旅遊史，其中3名為船員分別於1月9日、1月11日及1月17日到過廣東，惟均已超過14天隔離期，經檢查無異常均予放行，另1名為旅客，其於1月27日曾到過廣東，因尚未超過14天，由船方帶回船上並未准予入境。

基隆港務分公司表示，為進一步落實防疫工作，基隆港於郵輪離港後，皆已徹底進行場站之消毒工作，並嚴格要求所有工作人員值勤時應佩戴口罩、手套及落實各項防護措施。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲ 旅客發燒篩檢。