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921重建51校並蓋1776屋　慈濟：志工10萬人次至少服務26萬災民

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▲▼1999年921大地震發生後，慈濟基金會花蓮本會自9月22日起，立即撥出一億六千萬現金，供災民作為應急金與購買發放物資等。從9月21∼30日，動員慈濟志工逾10萬人次，至少服務26萬位災民，而為受災與賑災者的熱食服務逾130萬人次。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

在武漢肺炎疫情政府、醫界、軍警消以及民間共同投入防疫之時，「館長」陳之漢2月4日開直播批物資都被救援單位軍警消以及慈濟拿走，針對陳之漢所言，慈濟今天發出聲明，除了感恩當年所有投入救災的官兵、救災人員及逾10萬人次的慈濟志工，盼外界有誤解請查閱正確訊息。

針對921地震賑災物資，慈濟過去已在官網公告說明，今（月5日）也公告聲明。

【慈濟921地震賑災物資說明】

請繼續往下閱讀...

針對媒體報導慈濟在20年前921地震賑災物資疑問，慈濟基金會於2019年921二十周年時即對當年投入情形做回顧專題報導。

慈濟基金會指出，1999年921大地震發生後，慈濟基金會花蓮本會自9月22日起，立即撥出一億六千萬現金，供災民作為應急金與購買發放物資等。從9月21∼30日，動員慈濟志工逾10萬人次，至少服務26萬位災民，而為受災與賑災者的熱食服務逾130萬人次。

▼慈濟志工24小時供應熱食，撫慰災民的心，也為救難人員補充體力。

▲▼1999年921大地震發生後，慈濟基金會花蓮本會自9月22日起，立即撥出一億六千萬現金，供災民作為應急金與購買發放物資等。從9月21∼30日，動員慈濟志工逾10萬人次，至少服務26萬位災民，而為受災與賑災者的熱食服務逾130萬人次。（圖／慈濟基金會提供）

▼南投縣埔里鎮，慈濟服務站充足的各類民生物品，如棉被、衛生紙、奶粉及泡麵等，提供受災鄉親取用應急。

▲▼1999年921大地震發生後，慈濟基金會花蓮本會自9月22日起，立即撥出一億六千萬現金，供災民作為應急金與購買發放物資等。從9月21∼30日，動員慈濟志工逾10萬人次，至少服務26萬位災民，而為受災與賑災者的熱食服務逾130萬人次。（圖／慈濟基金會提供）

1999年9月21日凌晨1時47分地震傳出嚴重災情後，慈濟立即投入緊急救災協助，動員全台慈濟志工，於重災區協助挖掘、運送傷患、搬運遺體等工作協助救助。並在全台設置31處總指揮及救災服務中心，提供熱食及帳蓬、睡袋、棉被、水、乾糧、奶粉、照明設備、屍袋、冷凍貨櫃等民生與救災物資，服務救難人員與災民。

▼志工趕至醫院協助醫護人員照顧湧入的受傷災民。點滴架不足，志工幫忙舉高。

▲▼1999年921大地震發生後，慈濟基金會花蓮本會自9月22日起，立即撥出一億六千萬現金，供災民作為應急金與購買發放物資等。從9月21∼30日，動員慈濟志工逾10萬人次，至少服務26萬位災民，而為受災與賑災者的熱食服務逾130萬人次。（圖／慈濟基金會提供）

此外，另有17處的定點義診及巡迴醫療，充分發揮了及時援助的功能，服務救難人員與災民。同時了解災民需求後，慈濟擬定了「急難救助」、「安頓與關懷」、「復建與重建」三階段賑災步驟。

921大地震一發生，慈濟緊急救難與心靈關懷工作一直同步進行，在救急工作暫告一段落後，慈濟後續重點轉向長期且深入的心靈撫慰「安心」、生活關懷「安生」與興建簡易組合屋工程的「安身」等三項計畫執行。為考量到無家可歸的災民們不致棲身帳棚，慈濟證嚴法師在災後3天內即9月23日指示，建蓋簡易屋來安置災民。緊接著，9月25日勘查南投高中並於1個月內修繕完成協助學校正常運轉，並認養50所學校重建工程，二年內完成使用，重建經費超過80億元。

▼簡易屋將落成，志工同心合力鋪設連鎖磚。

▲▼1999年921大地震發生後，慈濟基金會花蓮本會自9月22日起，立即撥出一億六千萬現金，供災民作為應急金與購買發放物資等。從9月21∼30日，動員慈濟志工逾10萬人次，至少服務26萬位災民，而為受災與賑災者的熱食服務逾130萬人次。（圖／慈濟基金會提供）

「走到最前、做到最後」，20年前的921，慈濟呈現出臺灣「以善、以愛」為寶的典範，從921至今，「慈濟賑災模式」不僅從臺灣拓展到海外，成為各方取經學習對象外，目前更已納入各類救災防災機構的協防單位。

感恩所有當年投入救災的官兵、救災人員及逾10萬人次的慈濟志工，如有相關誤解請查明真相，並歡迎到（網址http://tw.tzuchi.org/921/html/11.htm）查閱正確訊息，期待能對當年所有付出無所求、無私投入救災與奉獻的十方大德給予肯定與支持。

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