歐盟運送12噸防護裝備抗疫　陸：衷心感謝

▲武漢肺炎疫情延燒，醫生穿戴防護裝備。（圖／路透社）

記者郭卉寧／綜合報導

武漢肺炎疫情持續蔓延，中國國務院總理李克強日前向歐盟喊話，希望能方便中國採購防護物資以對抗武漢肺炎，對此，歐盟危機管理執委雷納希克（Janez Lenarcic）1日表示，目前歐盟各成員國已調動12噸防護裝備運往中國，協助對抗疫情。

綜合陸媒報導，中國國務院總理李克強日前與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通話，表示中方當前正全力保障一線醫護人員所需的醫療物資，也希望歐盟能讓陸方透過商業渠道，從歐盟各成員國緊急採購醫療物資。

▲武漢肺炎疫情延燒，李克強視察。（圖／路透社）

對此，歐盟危機管理執委雷納希克1日發表聲明指出，接獲中國有關防護物資的採購需求後，歐盟執委會緊急響應協調中心與所有成員國聯繫，目前已協調各成員國調集12噸的防護物資運往中國，幫助應對武漢肺炎疫情。另外，雷納希克也表示，歐盟今後將繼續向中國提供協助。

中國駐歐盟使團發言人表示，維護全球和地區公共衛生安全是國際社會的共同責任，中國防控新型冠狀病毒疫情正處於關鍵階段，歐盟協調各成員國向中國運送12噸所需物資，體現了歐盟機構、各成員國政府及人民，對中國政府與人民對抗疫情的大力支持，對此表示衷心感謝。