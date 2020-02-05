北京國貿商圈淪空城　陸媒大街守10分鐘...嘸人車經過

▲ 記者在國貿商城附近等待10分鐘，沒有看到任何行人經過。（圖／翻攝自人民日報臉書）

實習記者羅明輝／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，大陸境內確診病例已超過2.4萬例，死亡人數近500人。其中北京市區在3日驚傳「41起群聚感染案例」，形勢嚴峻。消息一出，昔日人來人往、熱鬧繁華的北京國貿一帶4日瞬間淪為空城，商家店舖幾乎都關門歇業，路上車輛、行人踪影全無，顯得格外寂靜。

綜合陸媒報導，北京市政府官員3日於疫情防控工作記者會上透露，全市目前發現41起群聚感染案例，涉及124名確診病例，比重已超過北京目前所有確認病例212人的半數，「形勢較為嚴峻」，消息一出立刻引起民眾一片恐慌。

▲ 北京國貿附近一個人也沒有，就像空城般安靜。（圖／翻攝自人民日報臉書）

為完善疫情防控，北京政府目前在35座旅客流量大的車站及樞紐車站增配非「配合式熱成像體溫測試系統」，旅客不需停下腳步做測溫，在進入安檢門前就已經自動測溫，整體來說更為方便快速。

另外，國貿商城因為疫情影響調整營業時間，每日上午11點至晚上7點開放，部分出入口站關閉，國貿溜冰場也從2日開始，直到9日為止都暫停營業。除此之外，商城工作人員每日嚴格執行清潔消毒工作，出入的民眾也需配合體溫檢測，並確實配戴口罩。

《人民日報》記者4日專程前往國貿商城一帶，發現幾乎所有店家都拉下鐵門，暫停營業，整條大街上甚至就連一輛車、一個人影都沒有，記者在附近持續等待約10分鐘，期間完全沒有看到任何行人，整個區域就像末日空城般安靜。

▼ 北京國貿附近店家幾乎都暫停營業。（圖／翻攝自人民日報臉書）