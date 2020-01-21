衝撞畫面曝！嘉義通緝犯開車「猛撞正妹警」…她爬起身急追捕　下秒再倒地

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義市民生北路21日下午發生警匪追逐事件！2名員警察覺一輛銀色休旅車車牌怪異，一查發現駕駛為通緝犯，欲上前盤查，孰料，對方拒檢，逃逸途中還衝撞一名女警。男警見狀連開6槍破胎，仍遭嫌犯逃逸，如今撞擊畫面曝光！

▲▼嘉義警匪追逐，嫌犯拒檢衝撞警車。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

據了解，嚴姓、鄭姓員警21日下午13時40分執行巡邏勤務時，行經南京路見到一輛銀色休旅車車牌怪異，使用小電腦查詢後得知，該名陳姓駕駛因持有毒品違反藥事法遭通緝，欲上前進行盤查，沒想到對方竟油門一踩，拒檢加速逃逸。

員警為查捕逃犯，從南京青年路口，一路追捕陳嫌至民生北路、蘭井街口，陳男準備逆向右轉進蘭井街時，不巧撞上一名正在執行巡邏勤務的蘇姓女警，導致對方當場倒地，手腳都受有擦挫傷。

根據監視器畫面，蘇姓女警當時正騎著警用機車在路口停等紅燈，卻遭陳嫌當場撞倒，此時，正追緝陳嫌的嚴警、鄭警也駕車趕到，見這幕隨即打開車門，並喝令陳嫌下車，但陳嫌無視警方制止，竟倒車衝撞警車。

鄭警見狀，只好連開6槍，射破陳嫌左後車輪，仍遭對方尋隙逃逸。蘇姓女警挨撞後，仍起身上機車欲追捕嫌犯，無奈遭撞後手腳多處擦傷，騎了一小段路後，便重心不穩倒地不起，一旁民眾見狀紛紛上前協助。救護人員到場後，趕緊將她送醫治療。

▲女警挨撞後倒地，爬起身欲追捕再度倒地。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼警方連開6槍追捕。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲遭撞女警正面曝光 。（圖／翻攝臉書）

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