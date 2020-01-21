弟弟不睡覺！49歲酒醉男「持刀割唇」...遭警開槍亡　手上爆炸物起火燒身

▲朱男生前照。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

四川宜賓市一名49歲的朱姓男子12日喝醉酒回家，不斷勸親弟弟朱某剛進房間睡覺，沒想到卻遭拒絕，一氣之下便拿刀割傷其嘴唇。隨後，因家人報警，朱男被警方包圍，不過他卻沒有因此而就範，反而拿出爆炸物試圖進行攻擊，導致最後當場中槍身亡。

綜合陸媒報導，朱男當時因弟弟不肯回房睡覺而生氣，雙方爆發衝突。隨後，在拉扯的過中，朱男用小刀劃破弟弟的嘴唇，下秒後悔不已，急忙認錯並主動要求幫忙止血。

朱某剛（弟弟）的女兒當時聽見聲響後去查看情況，發現爸爸血流不止，且房間內還有疑似槍支、火藥的危險物品，當場嚇歪，以為情況嚴重，便躲到遠處報警求助，並主動告知警方有槍支。

▲警方在朱男家發現黑火藥。

據悉，警方到達現場後，在房間內看見朱男手拿著一把疑似火藥槍想要攻擊，甚至還從一黑色口袋裡抓出一把疑似爆炸物的東西放在地上，並且點燃形成火團。

警方見狀後，立即疏散圍觀人員並呼叫增援，警告朱男放下手中的爆炸物。不過，當時朱某男卻不肯配合，甚至還將手中疑似爆炸物的東西點燃，衝向警方，最後因警方開槍而被擊倒。據悉，他當時中槍後，被爆炸物的火團紋身，導致最後搶救無效而身亡。

▲警方從朱男床上搜到火藥槍。

事後，朱男父親透露，兒子其實在9歲左右就罹患疾病，所以智商受到影響，從那時候開始就沒有再讀過書，也沒有娶妻，只能跟著家人一起生活。他提到，兒子特別喜歡喝酒，而且已經上癮。

▲朱男點燃疑似爆炸物後，立刻燒成火球。

事發當天，酒精檢測結果也顯示，朱男當晚已處於醉酒狀態。不過，朱男的家屬質疑警方開槍沒有合法合規，甚至有過度使用警械、槍支等問題，事件發生後引起社會關注。對此，宜賓市、筠連縣人民檢察院和公安局警務督察部門目前已同步介入調查。

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