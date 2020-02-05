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葉毓蘭批口罩實名制「內褲可一周只穿2天嗎」　何博文當面轟：不倫不類…她笑了

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葉毓蘭批口罩實名制「內褲可一周只穿2天嗎」　何博文當面轟：不倫不類…她笑了。（圖／翻攝《新聞面對面》YouTube）

▲葉毓蘭聽到坐在對面的何博文講的話，當場笑了。（圖／翻攝《新聞面對面》YouTube）

記者陳俊宏／綜合報導

行政院拍板定案，口罩改實名制，限定每人7天內只能購買2片，讓國民黨立委葉毓蘭痛批，「內褲可以一個禮拜只穿兩天嗎？其他五天不穿？」對此，民進黨發言人何博文當著葉的面說，「坦白講妳這比喻是不倫不類啊！」葉聽了當場笑了，強調衛福部或疾管署應要有專家教導兩片口罩其實夠用，這席話又被何酸。

葉毓蘭4日和同黨立委吳斯懷等人召開記者會，她向中央喊話正視警察的口罩需求，「台中市警察局過去這十天來，只發了1000個口罩，平均這10天，每個人只分到0.2個，5個人合戴一個嗎？日子要怎麼過下去。」

葉毓蘭直呼，現在所謂「7天可買2片口罩」一片譁然，「很多朋友來跟我反映說，那你是叫我們怎麼樣？內褲可以一個禮拜只穿兩天嗎？其他五天不穿？」

對此，何博文在4日的《新聞面對面》政論節目上，對著同場嘉賓葉毓蘭說，「妳在這個節骨眼，妳講說誰會7天換兩條內褲，坦白講，妳這比喻是不倫不類啊，我不客氣講。」坐在何對面的葉聽到則笑了。

▼葉毓蘭4日和同黨立委吳斯懷等人召開記者會，批評政府的口罩政策。（圖／東森新聞）

葉毓蘭批口罩實名制「內褲可一周只穿2天嗎？」（圖／東森新聞）

何博文表示，「你內褲不要說穿7天之內，你時時分分秒秒都要穿的。妳跟口罩相互比擬，我覺得政治人物在這種時候講這種話，都只會增加更多的恐慌。」

對此，葉毓蘭當場回應，「剛剛博文兄指證我不該講這個內褲的，你要講學術的話，我教書教這麼多年，再深奧、再文雅的用詞我都會使用。但我現在因為是民意代表，人家跟我反映時就談到必要性的問題，譬如說老人家或你要上學，他們都有被要求，你要進入這個場所就必須口罩，那買不到口罩的人怎麼辦呢？」

同場嘉賓、民進黨立委范雲說，因此現在就配給每人至少會有兩個口罩。葉毓蘭接著說，所以她在今天記者會最後特別強調，衛福部或疾管署應該要有專家，「來教我們這兩個口罩其實是夠用的，你要怎麼使用。」

范雲則回應，其實一直都有專家在教大家。何博文也酸葉毓蘭，「這個專家剛剛在旁邊講那麼久，我們都聽進去了。」

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