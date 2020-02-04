勤洗手、戴口罩夠防疫嗎？陸專家點「關鍵」：巨大漏洞須立刻堵上

▲勤洗手、戴口罩已成為防疫的重點。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴散，各地紛紛掀起口罩之亂，不過目前戴口罩、勤洗手已成為大家防疫的共識，沒想到大陸學者認為這還不夠。中科院上海植物逆境生物學研究中心主任朱健康強調，為了更有效地阻斷接觸傳播，還需大力提倡戴手套。「不提倡戴手套是當前防疫戰中的一個巨大漏洞，必須立刻堵上」。

據《中國科學報》報導，朱健康日前接受專訪時指出，民眾目前都知道戴口罩可以防止飛沫傳染，勤洗手則有助於接觸傳播，「所以手會傳播病毒已是共識」，但公共場合並沒有條件讓大家隨時隨地洗手，因此建議戴手套有效防止病毒入侵。

朱健康舉例，假如他已是一個病毒攜帶者，戴上手套可以在極大程度阻斷因為觸碰旁人或共用物品造成的病原體傳播，尤其是在醫院等公共場所，以及在家自我隔離與家人接觸時；加上一個健康的人戴手套還可以有效地保護自己，避免接觸感染，同時減少手對口、鼻、眼的深度觸碰。

▲大陸學者認為「戴手套」能更有效防止病毒入侵。（圖／記者簡仲豪攝）

他還表示，手套黏吸病毒的能力遠弱於手上皮膚吸附病毒的能力，病毒在手套上的存活時間遠短於在手的皮膚上的存活時間。他認為此前有專家告訴民眾不用戴手套，是非常缺乏生物學常識的，「已經成為這次防疫工作中的一個巨大漏洞」。

「『戴手套』在國際上早已成為共識」，朱健康表示，現為美國對外關係委員會全球衛生高級研究員的嘉瑞特（Laurie Garrett）曾對伊波拉、SARS等大型傳染病做過深入研究，並曾指出「戴手套不用手觸摸臉或眼睛，有時比戴口罩來的更重要」。

因此，朱健康呼籲民眾出門一定要戴上手套，並強調「手套可以重複使用」，但需要保持清潔、乾燥、勤洗滌。至於種類則沒有特別要求，最便宜的一雙的棉線手套就很好。

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