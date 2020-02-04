手足1年回家4次…爸爸寵請吃飯！她嘆「常回家的小孩」不值錢　網秒認同

▲對爸媽來說，小孩就是寶貝。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

對爸媽來說，孩子就是珍貴的寶物，也是最甜蜜的負擔。不過就有女網友在PTT的WomenTalk發起閒聊「常回家的小孩不值錢」，文中表示，她覺得常回家的小孩不值錢，「另一個手足回家一年約4次吧，回家爸爸都請她吃飯，還給她帶一堆東回去」，結果她常回家，跟爸爸出去吃飯卻被說「給妳出」，讓她傻眼直呼怎麼覺得差很多。

沒想到這位網友的貼文引發熱論，不少人都直呼認同，「我家也是，我妹在美國讀書，一年還拿200萬生活費」、「真的！之前在北部工作，一年回家不到8次，每次回家都覺得充滿溫暖充滿愛；今年回家待了一個多月，感情持續撕裂」、「距離產生美感，這是認真的」、「剛回去都超寵，回去三天就會開始吵架了」、「這就是稀有價值」、「小時候天天去阿嬤家，阿嬤還嫌煩，長大後很少回家就會一直問要來阿嬤家了沒。」

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▲原PO覺得比起常回家的小孩，不常回家的那個比較容易被父母疼愛。（示意圖／Pixabay）

有人則表示，「不是回家頻率的問題，父母總有比較喜歡的小孩」、「孩子，這是稀有性的問題，同樣的道理其實適用於感情，人與人之間的相處都是這樣」、「這個不是在家頻率的問題，是人的問題」、「看開了，相較起來比較少疼愛，但父母也沒讓我缺什麼。」

不過也有網友說，「說不定她很少回家但孝親費給的一點也不少」、「那妳也少回家試試，個人覺得不是這問題」、「我比你手足更少回家，但比妳還慘哦：）」、「怎麼我回家還要請全家人吃飯」、「我寒假才回家住，然後我媽居然連棉花棒都跟我算錢」、「換個念頭來思考，陪伴才是無價，好好珍惜能在家人身邊的日子。」

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