台人一天刷2次牙「所以牙齒不好」！網秒推翻…曝牙套哥經驗：琺瑯質快沒了

▲許多人一天基本刷早晚2次牙。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

口腔保養相當重要，好好清潔牙齒不僅避免牙周病、蛀牙，也比較不會有口臭困擾。一名網友就表示，台灣跟香港似乎只有早晚會刷牙，所以普遍牙齒不是很好的樣子，甚至聽說50歲以上超過8成都有牙周病問題。原PO聽說，日本從小學生開始，吃完午餐就也要刷牙，所以牙齒很好，便好奇問「一天會刷幾次牙？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「一天會刷幾次牙？」文中表示，「在台灣跟香港，大概只有早晚會刷牙，所以牙齒不好，據說50歲以上超過8成都有牙周病問題。」原PO說，在日本從小學生開始，就有養成吃完午餐刷牙的習慣，似乎是這樣所以牙齒很好。

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他直指日本的刷牙習慣很好，「從小就教育飯後要刷牙，所以就算起床刷過，吃完早餐還是會刷一次，因此就很健康」，最後好奇問，不知道台灣現在的教育，有沒有教一天要刷3次的。

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▲刷牙頻率不能和有刷乾淨畫上等號。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，網友都不太認同這個說法，「2次就夠了」、「高中同學戴牙套關係照三餐刷，被醫生警告太認真刷到琺瑯質快沒了」、「教說三餐飯後比早起睡前2次好，但一直改不過來還是2次」、「吃完東西漱口就好」、「餐間零食飲料太頻繁，沒辦法一吃東西就刷」、「覺得牙齒也是體質的問題，有人不一定每天刷也沒蛀牙，有人每天刷三次也蛀到要去植牙。」

事實上，據《康健雜誌》報導，每天刷5次牙還是有可能牙周病，要把細菌刷掉才算真正刷乾淨，而細菌主要是附著在牙齒和牙齦的接合處及牙縫，所以刷牙時，刷毛要碰到牙齦，更要用牙線來清潔牙縫，才能真正達到口腔清潔的效果。

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