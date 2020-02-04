獨／送萬元名錶不放在眼裡　得標網友更在乎連千毅前老闆「薄薄一片」　

記者吳奕靖／高雄報導

直播天王連千毅在引發去年的高雄直播主之亂之後，現在仍收押在看守所當中，不過老闆莊三瘋還是繼續直播拍賣，甚至找來近400片的口罩開送，讓目前身處在口罩之亂當中的網友們，相當興奮，甚至下標購買之後，就算莊三瘋送出近萬元手錶，不過得標網友還忍不住問一句：「口罩有送了嗎」。

▲連千毅前老闆莊三瘋開直播，送400個黑色口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在3日晚間7點鐘，連千毅的前老闆莊董，被稱為莊三瘋的他開啟直播拍賣，在鏡頭前先亮出了一大堆的黑色小物，仔細看就是目前在市面上不好購買的黑色口罩，一擺出來之後，讓觀看的網友相當高興，莊三瘋跟網友說搶先分享先抽十個，不到一分鐘的時間，瞬間的觀看人數增加了一倍左右。

▲連千毅前老闆莊三瘋開直播，桌上擺滿廠商提供的400個黑色口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

莊三瘋在直播過程當中跟網友表示，這個是特別請廠商提供，數量不到500個，而還有一個在東南亞經商的大老闆在開直播之前來找自己，一看到口罩相當興奮，因為4日就要出國的大老闆，跑了十幾間店都買不到口罩，沒想到這邊居然有，莊三瘋還送了幾個給他，所以直播現場大約剩下400個左右。

不過網友們似乎都是關注在口罩，因為莊三瘋在直播快結束時開始大放送，不管是1980、2980或是3980等套裝組合，都送了超過萬元的手錶，可是下標購買的網友都會私訊小幫手，請問：「口罩有送嗎？」。讓小幫手苦笑，現在口罩比名錶還要值錢。

莊三瘋強調現在是全民在抗疫，剛好有廠商提供，又看到大家排隊又買不到口罩，就想說把這些口罩分享給線上的好朋友，這是他單純送口罩的動機：「數量不多，就是可以省去排隊或是搶購的一些時間性，不是為了要增加直播人數的高跟低」。

▲連千毅前老闆莊三瘋開直播，送400個黑色口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連千毅前老闆莊三瘋開直播，得標網友比較在乎送口罩沒有 。（圖／記者吳奕靖攝）