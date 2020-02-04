　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／送萬元名錶不放在眼裡　得標網友更在乎連千毅前老闆「薄薄一片」　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者吳奕靖／高雄報導

直播天王連千毅在引發去年的高雄直播主之亂之後，現在仍收押在看守所當中，不過老闆莊三瘋還是繼續直播拍賣，甚至找來近400片的口罩開送，讓目前身處在口罩之亂當中的網友們，相當興奮，甚至下標購買之後，就算莊三瘋送出近萬元手錶，不過得標網友還忍不住問一句：「口罩有送了嗎」。

▲連千毅前老闆莊三瘋開直播，送400個黑色口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連千毅前老闆莊三瘋開直播，送400個黑色口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在3日晚間7點鐘，連千毅的前老闆莊董，被稱為莊三瘋的他開啟直播拍賣，在鏡頭前先亮出了一大堆的黑色小物，仔細看就是目前在市面上不好購買的黑色口罩，一擺出來之後，讓觀看的網友相當高興，莊三瘋跟網友說搶先分享先抽十個，不到一分鐘的時間，瞬間的觀看人數增加了一倍左右。

▲連千毅前老闆莊三瘋開直播，送400個黑色口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連千毅前老闆莊三瘋開直播，桌上擺滿廠商提供的400個黑色口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

莊三瘋在直播過程當中跟網友表示，這個是特別請廠商提供，數量不到500個，而還有一個在東南亞經商的大老闆在開直播之前來找自己，一看到口罩相當興奮，因為4日就要出國的大老闆，跑了十幾間店都買不到口罩，沒想到這邊居然有，莊三瘋還送了幾個給他，所以直播現場大約剩下400個左右。

不過網友們似乎都是關注在口罩，因為莊三瘋在直播快結束時開始大放送，不管是1980、2980或是3980等套裝組合，都送了超過萬元的手錶，可是下標購買的網友都會私訊小幫手，請問：「口罩有送嗎？」。讓小幫手苦笑，現在口罩比名錶還要值錢。

莊三瘋強調現在是全民在抗疫，剛好有廠商提供，又看到大家排隊又買不到口罩，就想說把這些口罩分享給線上的好朋友，這是他單純送口罩的動機：「數量不多，就是可以省去排隊或是搶購的一些時間性，不是為了要增加直播人數的高跟低」。

▲連千毅前老闆莊三瘋開直播，送400個黑色口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連千毅前老闆莊三瘋開直播，送400個黑色口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連千毅前老闆莊三瘋開直播，送400個黑色口罩 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連千毅前老闆莊三瘋開直播，得標網友比較在乎送口罩沒有 。（圖／記者吳奕靖攝）

ET快訊
30萬口罩「先捐大陸」網罵翻　慈濟回應了
獨家直擊／杭州封城第一天！破木板擋社區大門　廣播狂放送「不要
武漢台商隔離中視訊致謝　感動防疫員「等我們入睡才走」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／送萬元名錶不放在眼裡　得標網友更在乎連千毅前老闆「薄薄一片」　

台中釣客違規釣魚遭制止　怒嗆海巡「強龍不壓地頭蛇，要練身體嗎？」

議長選舉賄選判9個月　李全教4日提前到案入監：爭取非常上訴

醫院老志工夜間緩步穿馬路被撞死！外送員低頭懊悔…判決出爐

快訊／載全家到公園…爸爸趁大家下車後自焚　女兒眼睜睜看著他燒成焦屍

軟飯男狠殺雙胞胎兒子　檢察官求處重刑：你的孩子不是你的

無照屁孩南京東路飆車奪3命　判刑12年定讞

苦命女酒店拼搏養家竟惹殺機！失業男友怨顧2童勒殺母子3人　檢起訴求重刑

基隆男搭救護車進急診抽菸　保全勸母湯反遭狂飆三字經

一二審檢察首長異動　首度公開徵求推薦人選…法務部釋善意延1周討論

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

雷雷雷／陳韻如魔化橫刀奪愛　假扮黃雨萱親李子維...網發毛:太恐怖

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

李光洙.宋智孝.HAHA玩tempo遊戲　瘋狂失敗太丟人「要求重拍」...N遍！

深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份

獨／送萬元名錶不放在眼裡　得標網友更在乎連千毅前老闆「薄薄一片」　

台中釣客違規釣魚遭制止　怒嗆海巡「強龍不壓地頭蛇，要練身體嗎？」

議長選舉賄選判9個月　李全教4日提前到案入監：爭取非常上訴

醫院老志工夜間緩步穿馬路被撞死！外送員低頭懊悔…判決出爐

快訊／載全家到公園…爸爸趁大家下車後自焚　女兒眼睜睜看著他燒成焦屍

軟飯男狠殺雙胞胎兒子　檢察官求處重刑：你的孩子不是你的

無照屁孩南京東路飆車奪3命　判刑12年定讞

苦命女酒店拼搏養家竟惹殺機！失業男友怨顧2童勒殺母子3人　檢起訴求重刑

基隆男搭救護車進急診抽菸　保全勸母湯反遭狂飆三字經

一二審檢察首長異動　首度公開徵求推薦人選…法務部釋善意延1周討論

aifian攜手嘟嘟房以「數據經紀人AI嘉嘉」　實現汽機車「秒貸」Fintech服務

命理師曝疫情趨緩時間！今「立春」洩天機　宜甜少酸增陽氣

宅在家動手指防疫好安心！台拍網站逛好逛滿　2020經典藍色系穿搭時尚上身

武漢肺炎免驚！房仲分析看屋量逆勢上升　「市場還算理性」

6搶1／中國想來台參賽　致電棒協關心武漢肺炎防疫措施

快問快答／柯文哲爆武漢台商隔離地　63.6％網友：支持公開其他4處

捷運站出口整修將影響人潮　金鳳錦燒鵝開業半年就結束營業

貨運男勾上人妻…討裸照要第一次！對話「腦公♥腦婆」網也惱：腦什麼腦

放棄高薪職位勇敢追夢！Julia談創業：如果可以不會踏上這條路

她棄繁星推甄國立護校！進環球科大勇奪資通電軍女狀元...畢業起薪49K

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

社會熱門新聞

快訊／爸爸放家人在公園下車　隨後自焚慘死車內

21歲男離奇爬上區間車　下半身觸電燒焦

女師求愛男同事：想和你一起去做…

1車全面燃燒　埔里夫妻慘燒成焦屍

高階警女兒成裸屍　凶手竟是2個小屁孩

新莊藥局囤20箱口罩　檢方要偵辦

電擊畫面曝！男爬列車頂「碰」炸火光

發放4.2萬口罩遭傳喚　落選議員感嘆

酒後吵架怒了　新北電鋸哥上門

屁孩飆車奪3命　判刑12年定讞

獨／壽險達人詐領上千萬獎佣金　賠不出錢遭撤緩刑

邀妹仔車內躲雨　扯男竟載回家強壓

驚悚畫面曝！彰化聯結車撞8車衝破護欄…騎士爆頭慘死

西螺住宅火警　一人無生命徵象

更多熱門

相關新聞

直播主控遭攝影師3P性侵　經紀人提誣告

直播主控遭攝影師3P性侵　經紀人提誣告

一名外型清秀亮麗、身材火辣的17歲少女，原為《17》直播主，2018年間與經紀公司簽約，準備勇闖演藝圈，不料由馮姓經紀人找來幫忙試鏡的攝影師竟與少女及女助理玩起3P性愛遊戲，最後少女委屈提告性侵。雖然台北地檢署以事證不足等理由處分不起訴，但被捲入性侵風波的經紀人則不善罷甘休，反告少女誣告及妨害名譽。

遭直播主剝皮！截圖曝「連殘障人士也騙」

遭直播主剝皮！截圖曝「連殘障人士也騙」

工程師「貸款120萬」斗內「胸狠直播主」

工程師「貸款120萬」斗內「胸狠直播主」

連千毅「落漆」現況曝！厭食恍神「身型小一號」

連千毅「落漆」現況曝！厭食恍神「身型小一號」

扣嫂出聲了！「大老婆的反擊」近況照曝光：紫爆了

扣嫂出聲了！「大老婆的反擊」近況照曝光：紫爆了

關鍵字：

連千毅直播主太陽會

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

周錫瑋：口罩不夠進口就好啦

快訊／「世界夢號」3名武漢肺炎確診

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

高鐵女「戴口罩狂咳嗽」！網一看圖卻怒了

韓187cm男神入伍前有小孩悄悄秘婚！

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

湖北女孩留遺書「我死不瞑目」！

歷史一刻關鐵門！防疫員檢疫247人

「帝王牛郎」羅蘭德士林市場打卡

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

羅蘭德士林夜市被粉絲包圍

慈濟募集醫療物資　30萬口罩上萬件防護衣捐大陸

陳時中深夜親上火線　一早再坐鎮記者會

更多

最夯影音

更多
「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...
海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面