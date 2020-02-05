民眾黨大勝柯粉剛回歸…柯文哲曝台商隔離地　臉書讚數連掉4天

▲1月11日選舉結果出來，民眾黨獲立法院席系，柯粉回歸柯文哲粉專。（圖／翻攝聲量看政治，下同）

記者黃巈禾／台北報導

武漢肺炎持續延燒，台北市長柯文哲2日受訪時曝光台商返台的隔離安置點。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中4日撂下重話，「已經當到市長，講話要負責，對社會也要負責」。柯文哲揭露武漢台商隔離安置地，不僅引起批評，臉書粉專按讚數也連掉4天。

臉書粉專「聲量看政治」5日指出，柯文哲2日受訪時爆料武漢台商北市安置點後，粉絲數一路狂跌，與過去相比，跌掉的人數不多，但這是自1月11日民眾黨獲立法院席次，柯粉重回柯文哲粉專，粉絲數一路上漲後，首次最大跌幅，且已連跌4天。

▲柯文哲自從揭露台商隔離安置地後，臉書按讚數連跌四天。

柯文哲自曝隔離安置地，引起爭議。陳時中4日批評，不要說為了凸顯自己的情況，而破壞社會的安心，引發社會恐慌，「當到市長，講話要負責，對社會也要負責」。前環保署長詹順貴則認為，柯文哲自曝隔離所，就是不讓隔離所在台北市。

台北市副市長黃珊珊4日親上火線滅火。對於詹順貴的說法，黃珊珊強調，「這個真的是言重了」，不可能有這樣的意圖跟作為，「他們並不是像瘟疫一樣都不能出現，我們把他們接回來，就是希望他們能夠回到台灣，在這裡隔離之後回到家庭正常生活」，檢疫完畢沒問題回到社區活動，這不要把它當作一個很可怕的事情；至於隔離地，以中央調配為主，要在台北市他們也會配合。