把勇氣找回來！　新的一年致自己撫慰人心的關鍵詞

作者： 大衛．懷特

摘自：《撫慰人心的52個關鍵詞》



勇氣Courage

意識到我們原已深切在乎的事物，並經歷隨之而生的無邊脆弱。

勇氣這個詞促使我們往外思考，英勇地奔向火場，在腹背受敵時做出英勇之舉，也許最重要的是在眾目睽睽之下做出來，展現出勇氣，得到榮耀，得到傳誦，得到閃耀的勳章。然而最初這個詞的意思是往更內在看，源自古諾曼語的單字「coeur」，也就是「心」。

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勇氣是衡量我們發自內心對生命的投入，對別人的投入，對團體的投入，對事業的投入，對未來的投入。勇敢不見得要去哪裡，不見得要做什麼，而是意識到我們原已深切在乎的事物，並經歷隨之而生的無邊脆弱。

勇敢是把感情深深置於身體裡，置於世界裡：持守人際關係裡既存的種種必要，持守早已深切在乎的事物─對於別人，對於未來，對於社會的某個可能性，對於持續向我們乞求的某個未知。勇敢是堅持做自己。

法國哲學家卡繆常告訴自己要「活在泫然欲泣的邊上」。這不是多愁善感，是深切的歸屬，是受這份歸屬而影響、形塑與根本的傷心，是為此動容，彷彿驚訝於愛、情感和可能伴隨的失去，這些事物的真實。勇氣是愛受到日常生活考驗時的模樣。

從內在出發，這份感覺也許混亂，但我們慢慢明白自己真正在乎什麼，讓外在生活與這股引力結合。這份強烈的脆弱，變成唯一必須前往的方向，唯一真正的邀約，最確切與最安全的地面，由我們踩著往前邁步。

在內心裡，我們變得明白自己愛誰，愛什麼，要怎麼去愛，要怎麼愛得更深。而只有從外頭看，只有當你回首，這才顯得像是勇氣。

★本文經采實文化授權，摘自《撫慰人心的52個關鍵詞》。