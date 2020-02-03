別小看跌倒人生！　願意擁抱失望就是一種勇敢

作者：大衛．懷特

摘自：《撫慰人心的52個關鍵詞》

失望Disappointment

失望無從逃脫，但實屬必要。失望是被誤解的仁慈，但若有正確理解，則是轉變的契機，能發掘生活底下隱而未現的信任和寬宏。想活得毫無失望，如同試圖避開寶貴的脆弱，但生命的對話正是因這份脆弱而真實且動人，而更像生命。想活得毫無失望，如同試圖避開我們自己必要而慈悲的心碎。失望是重新衡量自己，重新衡量自己的內在世界，越過對外界投射的假象，看見後方更寬廣而根本的真實。

我們所謂的失望，也許只是解放的第一階段，迎向下一個更好的存在方式。失望是重新評價現實本身，重新評價我們與周遭人事物的基本關係─先前誤讀了，誤解了，等到妥善失望才恍然大悟。失望是第一次真切有益的心碎，對於婚姻，對於工作，對於友誼，對於人生本身。

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願意擁抱失望就是一種勇敢，昂然與之相迎而非轉身躲避，明白所有關乎人生的真實對話都涉及某處心碎。在真誠的人生路上，我們會澈底失望，跌倒在地，初看是被背叛，最終卻因而腳踏實地。

失望是重大的提問：我們是否肯讓失望帶著我們貼近大地，更感受自己，更感受世界，更了解世界裡的美好和機會？還是說，我們只將失望當作傷口，往後退縮？

失望促成轉變，促成對自己和別人更準確與寬大的衡量，是在考驗真誠，是在激發韌性。失望是置身生命進化的前線，是看見現實，原先以為現實是某一個樣子，結果卻是另一個樣子，常常是更艱辛，更難耐─但奇妙的是─最終也更值得。

★本文經采實文化授權，摘自《撫慰人心的52個關鍵詞》。