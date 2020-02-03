　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別小看跌倒人生！　願意擁抱失望就是一種勇敢

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

作者：大衛．懷特

摘自：《撫慰人心的52個關鍵詞》

失望Disappointment

失望無從逃脫，但實屬必要。失望是被誤解的仁慈，但若有正確理解，則是轉變的契機，能發掘生活底下隱而未現的信任和寬宏。想活得毫無失望，如同試圖避開寶貴的脆弱，但生命的對話正是因這份脆弱而真實且動人，而更像生命。想活得毫無失望，如同試圖避開我們自己必要而慈悲的心碎。失望是重新衡量自己，重新衡量自己的內在世界，越過對外界投射的假象，看見後方更寬廣而根本的真實。

我們所謂的失望，也許只是解放的第一階段，迎向下一個更好的存在方式。失望是重新評價現實本身，重新評價我們與周遭人事物的基本關係─先前誤讀了，誤解了，等到妥善失望才恍然大悟。失望是第一次真切有益的心碎，對於婚姻，對於工作，對於友誼，對於人生本身。

請繼續往下閱讀...

願意擁抱失望就是一種勇敢，昂然與之相迎而非轉身躲避，明白所有關乎人生的真實對話都涉及某處心碎。在真誠的人生路上，我們會澈底失望，跌倒在地，初看是被背叛，最終卻因而腳踏實地。

失望是重大的提問：我們是否肯讓失望帶著我們貼近大地，更感受自己，更感受世界，更了解世界裡的美好和機會？還是說，我們只將失望當作傷口，往後退縮？

失望促成轉變，促成對自己和別人更準確與寬大的衡量，是在考驗真誠，是在激發韌性。失望是置身生命進化的前線，是看見現實，原先以為現實是某一個樣子，結果卻是另一個樣子，常常是更艱辛，更難耐─但奇妙的是─最終也更值得。

▲▼ 。（圖／采實文化提供）

★本文經采實文化授權，摘自《撫慰人心的52個關鍵詞》。

ET快訊
獨家追蹤／網傳「武漢運屍袋缺貨」！ 殯葬業台商揭秘「物資求救
武漢台商今晚8點起飛　專車送至「一人一室」集中檢疫場所！
快訊／小戽斗病逝！享壽73歲
武漢包機今晚8點由東航執飛回台　首批將載200多滯留台人抵桃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人類生來渴望歸屬　寂寞是在品嘗促成歸屬的這份本質

把勇氣找回來！　新的一年致自己撫慰人心的關鍵詞

感謝傷害你的人！謝謝你那麼忙　還親自來傷害我

瘋電影／變身特務　當武器不再致命世界和平就近了

永遠把另一半當成愛人，而不是親人！ 10秘訣讓婚姻常保新鮮

武漢肺炎引「口罩之亂」　公衛專家葉金川：現在真的沒必要人人都戴！

WHO執委會可能推「台灣參與案」　陳時中：已派次長到場爭取支持

直擊／武漢包機今晚8點起飛！桃機大陣仗戒備　首批滯留200多台人能回家了

台灣口罩之亂　病毒專家蘇益仁：目前尚無必要全民戴口罩

【多益時事通】從國際品牌的情人節行銷故事學英文

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

家長可請14天「防疫照顧假」　雇主需准假：薪資看公司規定

武漢返台失聯！男子衝派出所澄清 反駁留假地址：沒填過任何資料！

空拍機加入防疫！拍到沒戴口罩嬤 喊「快回家別亂跑」影片網瘋傳

林予晞《天堂》一看到兒子就離世了　修杰楷「沒見到老婆最後一面」哭爆

武漢肺炎引「口罩之亂」　公衛專家葉金川：現在真的沒必要人人都戴！

WHO執委會可能推「台灣參與案」　陳時中：已派次長到場爭取支持

直擊／武漢包機今晚8點起飛！桃機大陣仗戒備　首批滯留200多台人能回家了

台灣口罩之亂　病毒專家蘇益仁：目前尚無必要全民戴口罩

【多益時事通】從國際品牌的情人節行銷故事學英文

不斷更新／台師交、台科大延至3/2日開學！各縣市「寒輔、營隊暫停」一次看

買不到超商口罩...阿姨質問店員「怎沒主動通知！」作家當場笑了：沒人欠妳

義大利仍禁台航班！　觀光局曝24台團、768人最新返台狀況

掌握口罩使用三時機　台南市衛生局：防範武漢肺炎社區傳播！　

柯P爆隔離地點！　里民憂「沒接衛生下水道」恐感染...指揮中心回覆了

《青春2》選手「盜小松菜奈照片」加工…假裝是自己！　網一看氣炸：當大家瞎子？

武漢肺炎引「口罩之亂」　公衛專家葉金川：現在真的沒必要人人都戴！

黃士修深夜PO「高雄氣爆升官路線說」　網點出關鍵：紅綠本是一家嘛！

WHO執委會可能推「台灣參與案」　陳時中：已派次長到場爭取支持

東莞護士長「連續工作9天」暈倒　每天花十幾個小時守護病人

中職／黃武雄車禍受傷　黃忠義、江仲豪代表退役聯盟探訪

謝金河：台股通過初步的壓力測試　股市投機的過猶不及！

林吟蔚加拿大公路驚魂　「名人」吊車司機現場發簽名照

越南將自中國撤僑　停發疫區外籍人士工作許可

升級Windows 10用不慣？這款神器讓「開始」介面秒變回Windows 7

辣妹摩鐵開趴遇臨檢！毒品往內衣塞卻扎到敏感帶　面對警察臉漲紅：好刺激

生活熱門新聞

部分大專院校「延後2週開學」

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

200片口罩剛到貨就說賣完！他跟物流車驚見「真相」

白髮父幫女分裝6元口罩！她目睹嘆：饒了人家吧

醫師：口罩消毒後可重複用

教育部宣布高中以下延至2/25開學

開學延期　老師：3月再開學較好

大學延後開學？教育部今下午決定

大學統一延後開學？校長們曝心聲

武漢包機確定今返台！隔離SOP出爐

口罩產量少　經部：人力缺口靠國防部幫忙

今晨8.8度！午後轉雨　兩波鋒面接力變天時間曝光

快訊／中央疫情中心20：00緊急召開記者會

更／全台縣市「寒輔、營隊暫停」一次看

更多熱門

相關新聞

從想法的交鋒看見創意與機會

從想法的交鋒看見創意與機會

每個人從他的角度出發看事情，必有疏漏，把對方自尊心都被罵扁了，他怎麼還有能力打開耳朵來聽你講邏輯呢？在一次一次的創意與務實交鋒中，我們才有能力看到別人沒有看到的創意，創造出藍海而不用與人廝殺，創造出能夠真正獲利的商機。

渴望歸屬！　寂寞是在品嘗促成歸屬的本質

渴望歸屬！　寂寞是在品嘗促成歸屬的本質

不會理財怎麼辦？　鼓起賺錢的勇氣更重要

不會理財怎麼辦？　鼓起賺錢的勇氣更重要

他拉上圍裙煮起咖啡！每一杯都在訴說人生

他拉上圍裙煮起咖啡！每一杯都在訴說人生

迎合所謂的「正常」，你永遠都不正常

迎合所謂的「正常」，你永遠都不正常

關鍵字：

失望人生勇敢

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

部分大專院校「延後2週開學」

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

200片口罩剛到貨就說賣完！他跟物流車驚見「真相」

24歲男星皮膚癌病逝！2個月前截肢還笑著PO文…粉絲心碎

常拍大尺度街訪片！25萬粉網紅遭3女控：先訪問再騙色

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

《想見你》完整時間軸　網猜雙兇手柯佳嬿魔化

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

即／彰化嚴重車禍！聯結車當場噴飛橋下　釀1死3傷

具惠善「離開韓國」　燙新髮型：去遙遠的地方

抽完「生死籤」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

英國480名武漢入境旅客失蹤

獨家／小戽斗病逝！享壽73歲

巨乳大隻馬激似Hebe　網友狂朝聖

劉樂妍傳回台避難：以為我愛回去？　

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？
鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面