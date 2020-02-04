Google首次公佈YouTube盈利！　2019全年創造破4500億元營收

▲Google自2006年收購YouTube後，首次公佈其財報。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

Google今發布2019第四季財報，旗下YouTube在過去三個月的廣告營收接近50億美元，這是皮查伊（Sundar Pichai）身兼母公司Alphabet和Google執行長後的第一份財報，也是自2006年、Google以16.5億美元收購YouTube以來，首次公佈YouTube的廣告帶來的盈利貢獻。

根據外媒THE VERGE報導，Google表示，YouTube在2019第四季創造47.2億美元的營收，全年151.5億美元（約新台幣4572億元），佔Google所有收入約10%。YouTube的廣告業務規模接近Facebook的五分之一，也是亞馬遜所有Twitch廣告業務規模的六倍多。

Google表示，無廣告模式的YouTube Premium和音樂高級產品中擁有超過2000萬使用者，付費電視服務的使用者也超過200萬。Google母公司Alphabet表示，這些產品財報被捆綁到「其他」類別，上季營收為53億美元，還包括Google Pixel系列手機和家庭音響等硬體。

▲Google執行長皮查伊(Sundar Pichai)。（圖／路透社）

總體而言，截至2019年12月31日，Alphabet去年第四季的營收為460億美元（約新台幣1.39兆元），比2018年增長了17％，獲利約107億美元（約新台幣3229億元）；Google的搜索業務（Google Search）仍是Alphabet帝國的第一支柱，本季獲利272億美元（約新台幣8209億元）。

除了YouTube的廣告收入外，Google還公佈了雲端部門第四季營收約為26億美元（約新台幣785億元），全年度收入為89.2億美元（約新台幣2692億元）；此舉也在安撫投資者，其業務不僅只依賴搜尋引擎，且有其它快速增長的獨立業務，這可能是Google首次公佈YouTube和雲端部門收入的原因之一。

Google雖在利潤上大幅超出華爾街預期，Google Search也在2019年創造了驚人的981億美元；但Alphabet的收入下降代表投資者並不滿意，使得Alphabet股票在盤後交易中下跌4.09%。



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