Google母公司Alphabet踏入兆元俱樂部！市值達1兆美元　全美第四大市值企業

▲分析師認為Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）功不可沒。（圖／路透社）

記者陳心怡／外電報導

Google 母公司 Alphabet週四（16 日）在那斯達克交易所股價上漲 0.76% 至每股 1,450.16 美元，市值首度突破了1兆美元大關，成為繼蘋果、亞馬遜和微軟之後，第四家抵達里程碑的美國企業。

根據《CNBC》報導，分析師看好同時擔任Alphabet和Google執行長皮查伊（Sundar Pichai），在他的帶領之下，公司許多項業務都有亮眼的收入，像是雲端運算、Google Health、廣告等等。

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Alphabet 計劃在下月初發布2019年第四季財報，華爾街分析師預計Alphabet 收入469億美元，年增近 20%。

蘋果在2018年成為首家市值破兆元的企業，目前市值約1.38兆美元；接著是亞馬遜，微軟則是在2019年4月市值突破。

根據《財富》雜誌報導，去年市值達兆美元的企業，目前仍是由沙烏地阿拉伯國營石油公司沙特阿美，名列榜首，蘋果排名第二，而 Alphabet 則排名第七。華爾街預估下一家有望達兆美元市值的公司是 Facebook。