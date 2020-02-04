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Alphabet上季營收未達預期　盤後股價大跌逾4%

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▲▼Google母公司Alphabet。（圖／路透）

▲Google母公司Alphabet。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

Alphabet 週一（3日）公布去年第四季財報，雖然獲利優於預期，但營收情況不佳，盤後下挫逾 4%。另外，Alphabet 還首次公布 YouTube 和雲端業務營收。

綜合外媒報導，根據 Alphabet 財報顯示，Alphabet 第四季營收為 460.8 億美元，較2018年同期相比成長 17%。在淨利潤部分，淨利為 106.71 億美元，比2018 年同期的 89.48 億美元成長了 19%。 EPS（每股盈餘）則為 15.35 美元，超出市場 12.53 美元的預期。

請繼續往下閱讀...

YouTube  2019 全年廣告營收為151.5億美元，第四季 47.2 億美元。該部門2018年全年廣告營收為111.6億美元、第四季 36.1 億美元。該部門不包含 Youtube 非廣告營收，例如 YouTube TV 的訂閱費，因該項目納入 Google 的其他營收部門。

Alphabet 財務長波拉特（ Ruth Porat）表示，YouTube的非廣告營收在第四季達到了30億美元。她補充說，YouTube大部分廣告收入都流向了創作者，儘管Google並未透露實際數字。

至於Google的雲端業務部分，在2019 全年營收 89.2 億美元、第四季營收 26.1 億美元。相比之下，2018 財年營收只有 58.4 億美元、第四季 17.1 億美元。

長期以來，華爾街分析師們一直呼籲 Alphabet 單獨報告 YouTube 的營收，因為它被認為是該公司廣告業務的重要組成部分。而 Google 雲端業務算是業務中較年輕但成長速度快的，有望與亞馬遜的 AWS 和微軟 Azure 匹敵。Google在去年七月曾表示其雲端業務的年營收剛已達 80 億美元，並計畫在未來幾年朝著營收增加兩倍邁進。

先前Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）就任成為 Alphabet 執行長，股價上升，上個月成為第四個市值破 1 兆美元的美國企業。前Alphabet首席執行官兼Google創始人佩奇（Larry Page）於12月卸任，由皮查伊負責更廣泛的業務。佩奇和聯合創辦人布林（Sergey Brin）同時辭去了Alphabet總裁的職務，但仍保留著該公司的控制表決權股份。

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