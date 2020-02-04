四大超商今起禁售口罩　食藥署：沒賣完「全數寄回」

▲食藥署署長吳秀梅於武漢肺炎記者會說明措施。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

武漢疫情未歇，中央流行疫情指揮中心宣布，6日起實施口罩實名制，今（4）日凌晨起四大超商停售口罩，食藥署長吳秀梅表示，即起超商未賣完的口罩，都須全數寄回，至於餘下多少片？她表示，目前還在統計當中。

武漢肺炎疫情未歇，中央流行疫情指揮中心宣布，6日起實施口罩實名制，需持健保卡，依身分證字號分單雙號購買，外籍人士則視居留證末碼。至於短期商務客與居住未滿6個月，未持有居留證者，則考慮手寫登錄，領過一次後，需一週後才能買。

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中央疫情指揮中心3日宣布最新政策，6日起開始實名制購買，一片降價為5元，為分散購買人潮，身分證字號末碼「雙號者」可於每週二、四、六購買，「單號者」可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。另外，上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。

指揮官陳時中強調，領取口罩之系統目前正在努力中，今日下午將上線確認系統完整性。他也再次強調口罩屬戰備用品，「不需要全民戴口罩」。食藥署長吳秀梅則提到，口罩時名制，需要感謝藥劑師跟偏鄉衛生所的協助，讓大家在領取口罩時能比較方便。

李伯璋也補充，下午2時起已在進行系統測試，5時起將進行壓力測試，藥局登入健保系統後，希望3秒就能跳出畫面，健保卡插進去就看得到。而目前每間藥局販售200片成人口罩、50個小孩口罩，大人不能拿自己的健保卡幫小孩買，請民眾務必遵守。