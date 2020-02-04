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國民黨提議：政府支付「防疫照顧假」家長6成薪　避免老闆不准假

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記者羅婉庭／台北報導

政府因應防疫宣布中小學延後開學，並公告勞工可請「防疫照顧假」以照顧12歲以下學童。對此，國民黨文傳會代理主委王育敏4日表示，應比照育嬰留職停薪的標準，給予申請防疫照顧假的家長6成薪，避免勞工不願請、不敢請，以及雇主不准假等情形。

國民黨上午召開記者會，具體主張政府應比照育嬰留職停薪的標準，給予申請「防疫照顧假」的勞工6成薪，避免勞工不願請、不敢請，以及雇主不准假等情形，達成雇主與家長間之平衡點，以確實落實防疫需求。

王育敏指出，中央政府為因應防疫，決議高中以下延後至2月25日開學，勞動部雖同步提出「防疫照顧假」，但卻沒有完善措施，導致部分家長考量收入來源或影響雇主印象，因而「不願請」或「不敢請」。，她強調，政府應扮演更積極的角色，讓雇主與勞工、家長間取得平衡，更能讓防疫工作得以順利進行。

國民黨建議，「防疫照顧假」可以比照「育嬰留職停薪津貼」的標準辦理，至於財源方面，由於「就業安定基金」受限法定用途而無法支應，建議由中央政府總預算中行政院第二預備金應急，以即時落實防疫工作，讓家中有12歲以下學童之家長，由政府支付延後開學期間的6成薪資。

在2月11日至2月24日孩童原定上課期間得以申請「防疫照顧假」在家照顧子女，既可協助家長，亦可保護孩童，由政府、雇主共同分擔防疫責任，讓雇主不用負擔過重，也讓家長都能放心請假、全民安心防疫。

至於所需經費，王育敏指出，目前全台12歲以下學童約有170萬人，家庭平均為2位孩童，有防疫照顧假需求的家庭約85萬，以6成家庭估算，請防疫照顧假人數約為51萬人，粗估經費約50億元左右，經費並不會過於龐大，質疑3日勞動部回應薪資補助經費竟然高達2000億元，計算方式究竟為何？

長期而言，王育敏認為，孩童的照護是國家未來發展的重心，無法預期未來可能發生的事件或變故，基於「防患未然」的概念，希望藉由此次防疫的時機，同步推動「家庭照顧假」給薪的機制法制化，推動長久的制度，讓年輕父母照護孩童無後顧之憂。

▲國民黨「防疫照護假 政府支付六成薪」記者會，文傳會代理主委王育敏主持。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨「防疫照護假 政府支付六成薪」記者會，文傳會代理主委王育敏主持。（圖／記者林敬旻攝）

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