一二審檢察首長異動　首度公開徵求推薦人選…法務部釋善意延1周討論

▲檢察首長人事異動將由檢審會討論出推薦人選後，送交法務部長蔡清祥勾選。（圖為資料照／記者翁進忠攝）

記者劉昌松／台北報導

法務部上周通知，本周五舉行檢察官人事審議委員會議，討論一、二審檢察首長人事案，因基層反應過於倉促，法務部釋出善意，延後一周、14日再開會，民選檢審委員也利用這次機會，首度公開向各界徵求檢察長候選名單，包括自薦或推薦都可報名，讓檢審會可充分討論後，推薦適合人選讓法務部長蔡清祥勾選。

前高檢署檢察長王添盛去年底屆齡退休，加上新北、桃園等地檢署首長，也因任期屆滿等因素，有異動必要，法務部1月31日寄發開會通知，17名檢審委員將在2月7日開會，討論一、二審首長調動建議名單。

因有基層檢察官認為，檢察首長人事的討論時程過於短暫、急促，希望建立更制度，讓大家能充分討論後，推薦出更好的人選，考量人事案須在3月報給行政院，法務部決定延後一周，改14日開會。

▲民選檢審委員首度對外公開徵求檢察首長自薦、推薦人選。（圖／資料照）

據了解，這次符合《法官法》規定資格的一、二審首長人選超過200人，依過去慣例，過去多是首長先將推薦名單交給委員參考，或由委員自行蒐集基層意見，其中9位民選(檢察官票選)檢審委員在前一天將舉行會前會，再將討論名單送交正式會議審議。

這次因為法務部釋出善意延後開會，民選檢審委員充分利用時間，首度公開徵求有意願角逐檢察長職位的人選報名，同時歡迎各界推薦適任人選，民選委員收到名單後，也會彙整後公告，再向各方蒐集意見後討論。有基層檢察官對這次創舉直呼「太強了，向民選檢察長邁出一大步」。

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