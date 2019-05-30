檢察長親自見證 北區眾神齊聚簽署優質宮廟行動公約

▲台南市警五分局舉辦「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署活動，台南地檢署檢察長林錦村、市警局長黃宗仁等人，邀請轄內77間宮廟共同簽署行動公約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局，5月30日晚上在北區文元里活動中心，舉辦「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署活動，台南地檢署檢察長林錦村、市警局長黃宗仁、巡守大隊長宋俊明及市府相關局處等人均出席，邀請轄內77間宮廟共同簽署行動公約，期能透過宮廟自律，讓廟會傳統文化與時俱進永續發展。

活動由開元國小舞獅隊、大光國小國樂演奏及八家將表演揭開序幕，小朋友的精彩表演炒熱現場氣氛，如同廟會盛事，也展現政府對延續傳統文化的重視。

台南地檢署檢察長林錦村表示，地檢署全力支持優質宮廟文化，也肯定警方舉辦此次座談，因為許多年輕學子熱衷參與傳統宮廟藝陣，幫派趁隙吸收廟會青少年，從事暴力恐嚇及涉入毒品，請各宮廟積極提供情資給警方，共同防制。另2020年1月11日選舉攸關國家民主政治甚鉅，籲請宣導信眾反賄選、勿買票賣票。

五分局長陳錦文，首先感謝北區宮廟的參與，陳分局長提及以前那年代，物質不豐富也沒有太多娛樂，廟會遶境帶來許多歡樂，報馬仔、舞獅、八家將、藝陣綿延幾公里，人山人海、鑼鼓喧天。但隨著時代變遷，有部分人對廟會的感覺不同了，遶境活動所帶來垃圾、噪音及妨礙交通，甚至糾眾鬥毆等脫序行為，與現代社會要求有所差異。廟會文化對廟方與信眾來說不僅是信仰，更是一種對傳統文化的堅持。

事實上北區許多廟宇都了解與時俱進的重要性，對鞭炮的燃放已有所節制，派員隨隊清理垃圾及指揮交通，這些改變大家都看見。五分局希望藉由行動公約的簽署，能凝聚共識，達到「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」的目標。

五分局副局長許世旻表示，統計2018年5月1日至27日，110受理宮廟妨礙安寧計134件，在市警局2019年5月份開始辦理宮廟行動公約座談會後，與各宮廟主事人員充分溝通，同期僅受理78件，減少56件，降幅達42％，顯見各宮廟對維護社會安寧都有共識，成效卓著，贏得社會各界肯定。

市警局長黃宗仁表示，為維護傳統優質廟會文化，並避免宮廟活動脫序違法行為發生，警察服務內容再升級，號召宮廟自主管理，秉持「事前預防勝於事後處置」的精神，「自律為主，他律為輔」之策略，凝聚宮廟共識，展現廟會新文化。