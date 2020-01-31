選後檢調高層異動　調查局萬家佛升副局長…檢審會下周討論一、二審首長人選

▲調查局高層人士異動，副局長將由現任主秘萬家佛升任。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

總統大選後不到1個月，檢調因高層屆齡退休等因素，陸續進行人事調整，其中調查局31日公布，將由主任秘書萬家佛升任副局長，主秘一職由廉政處處長黃義村升任。在此同時，檢察官人事審議委員會，也預計在下周五(2月7日)開會討論一、二審檢察首長人事案，將牽涉可指揮全台地檢署的高檢署檢察長一職，備受外界矚目。

調查局前副局長黃迪熹本月退休，接任的萬家佛今年64歲，也即將屆齡，但據了解，因萬過去在台北市調處、以及半年多前接任主秘職務上表現良好，獲得更上一層樓發揮長才的機會，原本也被視為副局長人選的黃義村，則接下萬的主秘一職。

▲前高檢署檢察長王添盛去年底退休，檢審會將討論接任人選；往左依序為最高檢察署檢察總長江惠民、台北地檢署檢察長邢泰釗。（圖為資料照／記者黃克翔攝）

另一方面，位階僅次於最高檢察署檢察總長一職的高檢署檢察長，握有對全國各地檢署行政督導、管轄分配的實權，是檢察界中數一數二的重要職務，前高檢署檢察長王添盛已在2019年底就屆齡退休，但因過於接近大選，為免牽動人事布局，影響選舉查察防弊等重要工作，因此由襄閱主任檢察官宋國業暫時代理。

此外，新北、桃園及台南等地檢署首長，也因任期屆滿等因素，有異動必要，據了解，檢審會已經發出開會通知，通知檢審委員2月7日開會，討論一、二審檢察首長調動建議名單。

過去曾有媒體點名現任法務部政務次長陳明堂、常務次長張斗輝、高雄高分檢檢察長楊治宇、台北地檢署檢察長邢泰釗等人有機會接下高檢檢察長一職，不過有基層檢察官認為，檢察首長人事的討論時程過於短暫、急促，希望未來能建立更好的制度，讓大家能充分討論推薦出更好的人選。

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