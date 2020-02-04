杭州清晨宣布封城　上高速公路要「關閉空調量體溫」

▲溫州2月2日半封城後，目前現場街景情況。（圖／讀者提供）

記者范姜士航／綜合報導

武漢肺炎疫情仍未有緩解的跡象，中國確認病例已超過20,000人，死亡病例達425人，繼溫州2日宣布封城後，杭州也在4日凌晨宣布封城，台州及寧波將進行封閉式管理，並頒布10點措施嚴格控管居民的進出，希望藉由減少居民互相接觸的方式，降低社區感染的威脅，出入高速公路也需要測量體溫。

據大陸媒體報導，浙江2月3日單日就增加105例武漢肺炎病例，累積至今共829例，其中有58例為重症病患，也是繼溫州之後，杭州、台州、寧波等地也同步實施最嚴禁令，內容包括每戶家庭每2天只能派出1名家庭成員外出採購生活物資，其他人除了生病需要就醫，或參加疫情防控等必要工作，都不得外出。

大陸當局同步在高速公路起動雙向防疫查驗，所有進出杭州車輛實行進出必查，所有進出人員都要進行體溫檢測和身份核查，進出高速公路收費站時，需要提前關閉空調，配合相關部門做好防疫檢查工作。杭州市貿促會表示，受武漢肺炎疫情影響，企業必須延後開工，許多外貿公司也為了減輕疫情停工，造成對外無法履行合約的責任，協會將提供公司行號線上申請疫情有關的不可抗力事實性證明，讓公司損失降到最低。

▲中國冠狀病毒肺炎防控指揮部「十個一律」通告。（圖／翻攝自微博／浙江新闻微信号）

中國浙江冠狀病毒肺炎防控指揮部「十個一律」通告如下：

一、嚴控村（社區）出入口數量，外來人員和車輛一律不得進入，本村(社區)人員未經體溫檢測及登記不得進入，特殊情況由管理人員備案。

二、村民(居民)一律不串門、不聚集，除生活必需外，一律不得外出。

三、落實出租戶(房東)主體責任，租客未返杭的一律勸返。對存在隱瞞、拒不配合疫情防控工作的，一律依法追究房東責任。

四、開放式景區一律設卡、測量體溫，並嚴控人流量。封閉式景區一律關閉。

五、凡出現發熱、咳嗽等症狀的人員，一律在1小時內主動向村(社區)匯報。所有市外返程人員一律在1小時內主動向居住地村(社區)報告，並自覺落實14天居家隔離。

六、2月9日24時之前，除經批准同意的應急保障需要的企業外，其他企業一律不得開(復)工。

七、進入農貿市場等一律測體溫、戴口罩，每天消殺兩次以上。

八、“紅事”一律停辦，“白事”一律從簡，並提前報村(社區)備案。

九、一律禁止組織或參與任何形式的集聚性活動。

十、拒絕接受檢查、隔離觀察等防控措施的，一律依法追究責任。

以上禁止性措施解除時間視情另行通知。