三星摺疊新機Galaxy Z Flip高清渲染圖曝光！更多規格細節流出

▲三星Galaxy Z Flip渲染圖。（圖／翻攝自WinFuture）

記者王曉敏／綜合報導

隨著發表會漸近，有關於三星新一代摺疊手機Galaxy Z Flip的消息也愈來愈多、愈來愈全面，日前德國媒體《WinFuture》進一步釋出了該機款的渲染圖及規格。

據報導，Galaxy Z Flip為一款「翻蓋式」摺疊手機，縱橫比為22：9，完全展開時螢幕尺寸為6.7吋，採用可折疊的螢幕Infinity Flex Display，解析度達2636 x 1080，與Galaxy S10系列等旗艦手機一樣，將採用Infinity-O螢幕設計，其前置鏡頭將設在螢幕上方正中央。

螢幕本身將採用三星最新研發的鋼化超薄玻璃（Ultra Thin Glass，UTG）覆蓋，將提供較上一代摺疊手機Galaxy Fold的聚醯亞胺（CPI）薄膜提供更強的防護力，以減少螢幕磨損及摺痕。

▼三星Galaxy Z Flip渲染圖。（圖／翻攝自WinFuture）

中央的鉸鏈設計使Galaxy Z Flip可在70度至110度間的角度間打開，使其能夠直立於桌子上。其外殼採用康寧推出的第6代大猩猩玻璃（Gorilla Glass 6）覆蓋，且與舊時翻蓋手機相同，該機款外部有一個迷你顯示器，尺寸約為1.06吋，解析度300 x 116，用於顯示日期、時間及電量。

規格方面，Galaxy Z Flip將採用高通S855+處理器，擁有8個高達2.84GHz的計算核心，配備8GB RAM及258GB ROM，儲存空間無法擴充。值得注意的是，從處理器的選擇就可得知，該機款將不支援5G上網。攝影方面，Galaxy Z Flip具備雙鏡頭，分別為1200萬畫素F1.8光圈的廣角鏡頭及1000萬畫素F2.2光圈的超廣角鏡頭。Galaxy Z Flip電池總容量為3300mAh，與Galaxy S10e類似。

Galaxy Z Flip重183克，展開時厚度為7.2mm，閉合時則為15.3mm或17.3mm。外殼邊緣配有指紋辨識系統，內部系統採用配備新的Samsung One UI 2.0的Google Android 10，預計將於2020年2月14日起於歐洲上市，價格約為1500歐元（約新台幣5.09萬元）。