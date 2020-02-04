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IDC：平板電腦2019年出貨下滑1.5%至1.441億台　iPad穩居龍頭...三星、華為緊追

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▲▼平板電腦。（圖／路透社）

▲iPad多年來一直獨佔平板市場龍頭。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

國際研究機構IDC公佈平板電腦市場最新資料顯示，2019年度全球平板電腦一共出貨1.441億台，第四季出貨量為4350萬台。多年來，Apple不論是在第四季還是全年度，都以絕對的優勢位居第一。

三星緊追在後，雖然在手機市場保持市佔第一的地位，但在平板領域始終不敵iPad。三星的平板產品持續保持創新，緊跟著前端技術的腳步，也即將推出5G平板；華為透過這兩年間的努力，出產了強勁的M系列，市佔率有成長的趨勢。

▲▼ 。（圖／取自IDC）

▲2019全球平板市場全年出貨量。（圖／取自IDC）

▲▼ 。（圖／取自IDC）

▲2019全球平板市場第四季出貨量。（圖／取自IDC）

此外，亞馬遜的Kindle系列和聯想的Tab系列也有上榜。

反觀小米平板，至今已推出了四代產品，產品吸引力持續下降，性價比路線在平板領域似乎行不通，IDC的報告中也不見小米的蹤影。

國外媒體報導，2019年累計出貨量，相比2018年的1.462億台有稍稍下滑的趨勢。由於手機往大螢幕發展，平板電腦的定位似乎會越來越尷尬，且摺疊手機開始登上舞臺，兼具平板與手機合而為一的概念，勢必會對平板市場造成更大的衝擊。
 

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