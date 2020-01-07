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凱擘「鼠年特別企劃」抽Nest Mini　 myVideo週末電影院專區好片1元起

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Nest Mini（圖／記者邱倢芯攝）

▲凱擘推出「鼠年特別企劃」，消費者有機會帶走新一代Google Nest Mini。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

再過兩週即將迎來農曆春節，凱擘大寬頻首波推出「鼠年特別企劃」，陪全家人歡喜迎新春抽好禮！即日起，凡新申辦120M（含）以上光纖上網指定方案，即可參加限時抽獎活動，連續9週每週都有機會帶走新一代Google Nest Mini智慧音箱。此外，機上盒myVideo迎新年推出「週末電影院」專區，每週上架多部強片最低1元特價優惠；自1月10日起再加碼祭出「新春88專案」，申辦機上盒「myVideo豪華月租」，前三個月享月付88元優惠價。

凱擘大寬頻指出，即日起凡新申辦60M（含）以上光纖上網指定方案，即可免費升級搭配A1 Box及藍牙聲控遙控器，隨時收看myVideo、愛奇藝、LINE TV等眾多熱門OTT影音內容，再送機上盒myVideo豪華月租2年看到飽。

申辦120M(含)以上光纖上網指定方案，每月只要699元起，除了一次享有穩定的高速光纖上網服務及HD99高畫質套餐的24台高畫質數位頻道內容，同樣免費升級搭配A1 Box及藍牙聲控遙控器，還能把Google Nest Mini帶回家，加碼再送智慧燈泡、機上盒myVideo豪華月租超過17,000部影劇作品2年看到飽，以及MyMusic近千萬首音樂曲庫3個月免費暢聽；2月底前申辦，還可連續9週參加週週抽5台Google Nest Mini智慧音箱好康活動，活動期間內最多可連抽9次，前一週沒抽中還能繼續參加下一週抽獎，越早申辦中獎機率越高。

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