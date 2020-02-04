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「大家都在戴就戴了」　呂秋遠5字點破「搶口罩盲點」：別讓恐慌先擊倒我們

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▲▼儘管政府保證口罩供貨無虞，但各地口罩缺貨情況依舊沒有改善，藥局內還是有不少買不到的口罩的民眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾排隊買口罩。（圖／記者湯興漢攝）

記者張嘉晏／綜合報導

「實名制買口罩」政策一出，不少人便開始擔心一人7天限買2片根本不夠。而名律師呂秋遠今日也發表他對「口罩之亂」的看法，他認為大家如果不終止「恐慌性囤積」的行為，就算台灣成為生產口罩的第一大國也是無用。

呂秋遠今（4日）凌晨在臉書上發文，他表示在搶口罩浪潮中，他並沒有為此所苦，原因不是因為他有特殊管道可以取得口罩，而是他根本沒有戴口罩的習慣。他表示，自從病毒爆發以來，他反而更注意個人衛生，除了落實勤洗手動作，也鮮少到人多的密閉空間。

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呂秋遠指出，有趣的是，他發現很多來開會的客戶幾乎都有戴口罩，只是有的沒遮到鼻子、有的是水洗的布口罩，「問他們有任何感冒症狀嗎？並沒有。問他們戴口罩為了什麼，也不知道，好像大家都在戴，所以就戴了。」他表示，在人人都戴口罩的時候，自己明明沒生病，但若沒戴口罩，彷彿就會被當成異類一樣。

▲▼示意圖,小孩,口罩,發燒,,咳嗽,感冒,生病

▲衛福部指出，一般健康的民眾無須時時刻刻戴著口罩。（示意圖／資料照）

呂秋遠說，中國在2019年每日的口罩產量為800萬副，如果台灣人每天都要換2副口罩，800萬也不能滿足台人一日所需。他表示，若台灣業者全面加班、政府加碼投資，讓產能急速增加，產量最多也大概落在600萬至800萬，「可是我們真的需要那麼多口罩嗎？」

他表示，即便是SARS高峰期，台灣口罩產量每天最多也就是400萬上下，依照目前的產線來說，幾天後應該綽綽有餘，但為何還是聽到很多人抱怨買不到口罩？

「因為囤積、因為恐慌，這是目前缺貨的主因。」呂秋遠說，很多人看到大家在排隊，就也想跟風排一下，看到別人都戴著口罩，好像自己不戴就很奇怪。

他指出，若不是生病、沒有出入醫療院所和密閉場所，根本就不太需要戴口罩，但是「恐慌性囤積」的情形越來越嚴重，很多不需要買口罩的人也跟著搶買，「彷彿放幾盒口罩在家裡，就可以百毒不侵，而回到家裡、脫掉口罩後，卻把剛剛拿過鈔票的手直接接觸食物，放到自己嘴巴裡，到底這樣戴口罩的意義何在？」

▲洗手。（圖／記者嚴云岑攝）

▲勤洗手更重要。（圖／記者嚴云岑攝）

呂秋遠也呼籲大家「不要再搶購口罩了」，畢竟「口罩之亂」已經讓超商以及接下來的藥局陷入「人力調度以及遭民眾謾罵」的窘境，如果大家觀念不改，即使台灣成為口罩第一生產大國也是不夠用的。

「在台灣還沒有出現社區群聚感染，而且疫情還算穩定的時候，搶購口罩的必要性到底在哪裡？」他認為此時此刻，照顧好自己、做好自身健康管理是很重要的，在這場長期的戰爭中，切勿先讓恐慌擊倒我們了。

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