武漢返台隔離「一人一室」有例外！　廚餘、排泄物「單獨處理」

▲武漢台商撤僑專機3日晚間11食返台，預定執行接駁作業的機棚工作人員全部身穿防護衣 。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

因武漢肺炎包機返台的247位台商，今（4）日上午6時20分全數安置完畢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也全程陪同。衛福部醫事司司長石崇良表示，14天的隔離將採「一人一室」為原則，同一家庭會盡量安排在同一層的鄰近房間，期間沒必要不得外出，每天吃剩的廚餘，也會單獨處理。

中央流行疫情指揮中心表示，247位台商於今（4）日凌晨3時完成入境檢疫程序，其中2人有呼吸道症狀、1人發燒、3人直接後送收治負壓隔離病房，另有1幼童腹痛(由1名家長陪同)，經就醫評估無須收治負壓隔離病房，已與其他人一同送往國內3處檢疫場所，148位送林口、28位送烏來、69位送中部，指揮中心在機場已先把房間名冊造好，讓返台國人可快速入住。

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▲中央流行疫情指揮中心說明武漢肺炎疫情狀況。（圖／記者屠惠剛攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，返台國人有很多小孩，最小只有1歲，也有身心障礙者與孕婦，昨晚在機場時，他有看到一位媽媽抱著一名小孩，感覺非常辛苦，不過她也很堅強。而機場後勤人員雖然不是醫療專業，一開始雖然心情浮動，但在台商抵達後，也展現出同理心與愛心，積極協助相關檢疫措施。

陳時中3日晚間就在機場待命，等檢疫程序順利完成後，凌晨3時更陪同69位台商一同到中部檢疫所，直到上午6時20分安置完畢。他強調，檢疫所與附近居民離得非常遠，也維持一人一室原則，隔離期間警政署也會來幫忙，只要裡面的人一有狀況，就會直接後送。

▲3日在機棚完成檢疫後，由14台遊覽車分送3處檢疫所。（圖／記者黃彥傑攝）

石崇良補充，3處檢疫處所都於1月31日完成設置與演練，187位工作人員也完成感控訓練與教育，基本上持「一人一室」為原則，電梯都做了樓層控管，只能在所在隔離樓層移動，一旦離開房間，就需全程配戴口罩。

石崇良會後受訪時提到，由於返台國人中，有許多孩童需要大人照料，指揮中心也特別安排「家庭房」方便親子同室。此外，每一樓層都設有茶水間，石崇良提到，每日三餐都由專人統一配送到茶水間，再由民眾戴口罩外出領取，每餐都須在房間內食用。廚餘則會依照感染高標準處理，排泄物等也會由環保人員送到指定場所單獨作業，杜絕污染問題。