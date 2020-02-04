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湖北女發燒沒主動通報！　3名知情親友全遭殃...依危害公安罪「立案偵查」

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病度,口罩。（圖／路透）

▲湖北女被確診患有武漢肺炎，而她的親友卻未進行通報。（示意圖，非當事人／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，大陸至今已超過2萬名病患確診，各地加強執行防疫措施。據悉，湖北棗陽市一名楊姓女子近日到汕頭市探親，過程中出現發熱症狀卻沒有主動通報，直到病情嚴重，到醫院檢查被確診後事情才曝光。對此，警方依照危害公共安全罪，對楊女及其3名知情親友進行「立案偵查」。

據澎湃新聞報導，楊女在1月23日當天，和丈夫從湖北乘車到達汕頭市澄海區探望其公公杜某，之後就一直在公公工作的工廠居住。不過這段期間，她突然出現發熱、咳嗽等症狀，但是其丈夫、公公及另一名知情人許某卻都沒有進行通報，也為配合做好防控工作。

直到1月31日，楊女病情越來越嚴重，被確診為新型冠狀病毒感染的肺炎患者。事後，與楊女有密切接觸人都已經集中進行醫學隔離觀察。

隨後，廣東省汕頭市澄海區公安分局3日發布通報，稱經過調查，楊女抵達汕頭後出現發熱等症狀，而其親友未主動向在當地機關通報，加上楊女事後被確診和有武漢肺炎，涉嫌以危險方法危害公共安全，因此公安機關將對4名相關人士予以立案偵查，並隔離收治。

據悉，由於武漢肺炎加速擴散，黑龍江省為了確保疫情在各方面得到控制，已祭出《關於嚴厲打擊涉疫情防控相關刑事犯罪的緊急通知》，禁止人民惡意散播相關謠言，或故意傳播新型冠狀病毒病原體，最高可判死刑。

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