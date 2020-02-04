快訊／出來了！247人返台檢疫3小時　10遊覽車送隔離地「警車開道」

▲247滯留武漢的台人返國，接受檢疫後，被遊覽車載出。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者柯沛辰、黃彥傑、陳以昇、張君豪／桃園報導

從武漢返台的247人3日深夜11點47分搭機抵達桃園機場，但因為有感染疑慮，由檢疫員著防護服進行檢疫，衛福部長陳時中也到場坐鎮。如今經過至少3小時檢疫，10輛遊覽車、3輛救護車陸續駛出，並由警車開道護送。

最新照片可見，遊覽車上的台人依舊身穿防護衣、戴著口罩，司機則穿著全套防護衣，準備將人載往各個隔離點。

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▲▼247台人著簡易防護服、戴口罩，司機則身穿全套防護服。（圖／記者黃彥傑翻攝）

根據稍早曝光畫面，接受檢疫的247人身穿藍色防護衣，戴上N95口罩，各自拎著行李，在防護人員引導下填寫資料，排成一條藍色的隊伍，接受全面檢疫。現場有超過百名工作人員，而且停放10輛遊覽車，待檢疫完成後將247人載離。

根據中央流行疫情指揮中心規劃，目前已選定2類場所作為隔離使用，這些民眾回台後除接受檢疫，也要隔離14天，隔離地點包括軍營、部會閒置的會議聽、住宿空間，並由專人提供食宿、監測健康狀況，但具體執行訊息保密到家。

▲247滯留武漢的台人返國，依序接受檢疫。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲救護車離開現場。（圖／記者黃彥傑攝）

▲現場可見10輛遊覽車。（圖／記者黃彥傑攝）