趕走年後肥油！運動教練公開3招　燃脂效果超快速

▲過年吃太多，肚子都大了一圈，年後想甩油除了控制飲食，加上運動更加事半功倍。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

過年期間天天大吃豐盛年菜，又和親友聚餐吃好料、續攤續不完，餐餐大魚大肉，加上懶在沙發上看電視、滑手機的結果就是整個人腫了一圈，年假已放完開工了，愛漂亮的女孩們可不能再這麼放縱鬆懈，New Balance Run Club專業運動教練黃毓軒提供3組簡單的動作，換上運動服、套上運動鞋，輕鬆跟著做，重新找回健康曲線。

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▲年節期間在家狂嗑年菜又和親朋好友聚會吃個不停，如果又沒有固定運動的話，小心年後發福找上門。（圖／翻攝自Pixabay）

甩油固然很重要，但整個年假筋骨都沒活動，得暖個身讓身體開機，才不會甩油不成反而造成運動傷害，冬天溫度低，得先透過靜態核心及靜態伸展動作，增加身體溫度，棒式、橋式、側棒式共3組動作，一組做10秒就能感覺到身體微微開始發熱，接著，可做2至3組不同部位的暖身4～6下盡量把身體舒展開來，例如：抱膝向上、弓步轉體……等。

▲毓軒教練表示，運動前需要先做動態伸展，讓身體舒展開來。（圖／記者黃克翔攝）

接著進入開合跳、登山式、登階運動，共3組動作，每組動作可做10下或做20秒，動作和動作之間休息約20秒，基本上就能運動到全身肌肉群，也就等於開始消耗年假吃進肚子裡的熱量，毓軒教練特別提醒運動不要貪心，必須循序漸進，否則很容易就放棄。如果運動時氣喘噓噓，那麼就減少秒數或次數，若已有一定基礎，覺得做起來無感，那麼就將增加次數或是縮短休息時間，把速度加快也是方法之一。

▲增加速度、增加次數或減少每組間的休息時間可提升運動效果。（圖／記者黃克翔攝）

慢跑也是不少女孩們喜歡的運動之一，毓軒教練建議年假期間久久沒跑的人，可以先從3～5公里開始找回感覺，讓自己維持可以交談的速度，約跑30～45分鐘就達到運動效果了；針對近年在女孩們之間也愈來愈夯的重訓，毓軒教練則推薦利用彈力帶來鍛練臀部、手臂線條，一條帶子隨時隨地就可以動起來。

為了支撐持續運動的動力，運動時的裝備也要讓自己舒服滿意才行，毓軒教練表示，衣服選擇排汗、輕薄，褲子能夠方便動作延伸為主，鞋子挑選緩震、透氣、舒適的運動鞋，做運動、慢跑時才能適應家裡附近的公園、柏油路、學校操場等地形，像是適合輕運動訓練的New Balance新鞋款WX715LH4訓練鞋，使用CUSH+柔軟中底，跑步、訓練時都能提供必要緩衝，記憶鞋墊讓腳掌更舒服。

▲New Balance WX715LH4慢跑鞋。（圖／New Balance提供）

有時候跑步會不小心差點拐到腳，New Balance慢跑鞋WNRGSSA1，使用運動TPU增加鞋子側邊穩定，跑起來更安心；另一款WARISCG3慢跑鞋則是在鞋底前掌增加曲折度，能將每一步落下的力量轉換為向前移動的動能，給予腳部更佳的回饋性，而且整體變得較前代輕盈，日常走路也很合穿。

▲New Balance WNRGSSA1慢跑鞋。（圖／New Balance提供）

▲New Balance WARISCG3慢跑鞋。（圖／New Balance提供）

對跑步、基本運動和重訓都有興趣的女孩們，New Balance的WXMPCP1重量訓練鞋針對Cross Training（交叉訓練） 設計，工程針織鞋面包覆腳部卻依然透氣，大底提供防滑及耐用性，穩定的支撐性適合重量訓練中使用，全方位的照顧就靠這一雙。

▲New Balance WXMPCP1重量訓練鞋。（圖／New Balance提供）

球鞋穿搭是近年的流行大勢，New Balance推出的4款運動新鞋，有粉嫩馬卡龍色和亮麗紅色，年輕女孩或是時尚媽媽假日穿小洋裝和球鞋去約會，盡情展現運動訓練出來的活力，就算年後回歸職場，穿著套裝也有質感灰色鞋款可以搭配，球鞋休閒外型一樣不減專業形象，不論年後甩油運動，或是平時上班、約會等各種生活場合，穿上一雙舒適好搭的運動鞋，都能讓人腳步輕鬆、走得更好。

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