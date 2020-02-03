因應實名制4、5日「停售口罩」　蔡英文再呼籲：健康的人不用戴

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

為解決「口罩之亂」，行政院長蘇貞昌3日晚間宣布6日開始以實名制購買口罩。總統蔡英文隨後也在臉書宣導政策，強調這是為了讓需要的人買得到口罩，也因應購買模式調整，2月4日、5日將暫停販售口罩。

民眾6日起可以持本人「健保卡」到全國6,000多家「健保特約」藥局購買口罩。每張健保卡可用10元購買2片口罩「7天內不能重複購買」，為了分散民眾購買人潮，身分證字號末碼「雙號者」可於每週二、四、六購買，「單號者」可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。

蔡英文表示，為了因應中國新型冠狀病毒肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心宣布口罩實名制2月6日開始上路，「這是為了讓更多有需要的民眾買得到口罩！」也再次提醒大家，健康民眾不需要一律戴口罩，其他像是看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩。



面對武漢肺炎疫情升溫，不少未經證實的訊息在網路上流傳，蔡英文強調，如果接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，也應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播轉傳。

▲蔡英文臉書宣導口罩實名制。（圖／蔡英文臉書）



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