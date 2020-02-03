　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

停課防疫挨批反應過度　趙少康：SARS也沒有這樣

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,趙少康。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

政府因應武漢肺炎宣布高中以下、大專院笑都延後至2月25日後開學。不過，這樣的政策卻引來學者疑慮會造成恐慌，主持人趙少康也認為，之前SARS也沒有這樣。

政論節目《少康戰情室》3日討論政府延後開學的政策是否太過度。民進黨前立委李俊毅希望，政府能盡快取消停課、防疫假的政策，因為民間根本沒辦法因應，台灣還沒到全面停課的緊急狀態，趙少康也說，「SARS沒有這樣，不需要反應過度引起恐慌。」

實踐大學教授江岷欽表示，從政府的政策看來，就是不想負責，把所有問題交給民間，一開始說口罩不出口民眾就恐慌了，現在又延後開學民眾更恐慌；趙少康補充說，家長會覺得怎麼那麼嚴重？怎麼不能上課？口罩又不夠SARS也沒這樣，江岷欽批評，這個政策是提油救火，沈富雄則酸是無端生火。

江岷欽認為，民眾對於政府對防疫的問題 除了口罩看不到其他東西，所以大家搶口罩，因此政府應該要讓民眾安定下來。

其他人也看了這些...

 口罩2/6起健保卡「實名制」到藥局買　身分證末碼「單雙號」分開購買！
► 7天2片「口罩實名制」購買攻略出爐！　官方關鍵5點教學
 蘇貞昌改良口罩實名制　先進健保藥局讓民眾買得到...一般通路還是會鋪貨

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
LIVE／武漢封城第12天…247名滯留台人到家了！搭專機深
247台人登機前「全面檢疫排查」　新華社：第二批2/5運送
買不到75%酒精！　理科太太分享「替代品」製作法：藥局都還有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

停課防疫挨批反應過度　趙少康：SARS也沒有這樣

台商返台「防疫考驗才開始」　吳子嘉：他們不回來，留那邊等得肺炎？

因應實名制4、5日「停售口罩」　蔡英文再呼籲：健康的人不用戴

幕後／蘇貞昌改良口罩實名制　先進健保藥局讓民眾買得到...一般通路還是會鋪貨

國民黨肯定口罩實名制　建議「簡化程序」開放直系血親代領

延後開學太過了　游淑慧：若病例增加要繼續停課嗎？

口罩限購令「10天連3變」　女議員痛批：安撫買不到的人？你衣服會穿7天？

快訊／「原先台灣會世界第二慘」蘇貞昌說話了：生產再多口罩都不夠用

快訊／7天2片「口罩實名制」購買攻略出爐！　官方關鍵5點教學

痛罵柯文哲「拉雞屎一堆」　王世堅怒了：防疫期間戴上口罩，閉嘴！

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

家長可請14天「防疫照顧假」　雇主需准假：薪資看公司規定

武漢返台失聯！男子衝派出所澄清 反駁留假地址：沒填過任何資料！

林予晞《天堂》一看到兒子就離世了　修杰楷「沒見到老婆最後一面」哭爆

空拍機加入防疫！拍到沒戴口罩嬤 喊「快回家別亂跑」影片網瘋傳

停課防疫挨批反應過度　趙少康：SARS也沒有這樣

台商返台「防疫考驗才開始」　吳子嘉：他們不回來，留那邊等得肺炎？

因應實名制4、5日「停售口罩」　蔡英文再呼籲：健康的人不用戴

幕後／蘇貞昌改良口罩實名制　先進健保藥局讓民眾買得到...一般通路還是會鋪貨

國民黨肯定口罩實名制　建議「簡化程序」開放直系血親代領

延後開學太過了　游淑慧：若病例增加要繼續停課嗎？

口罩限購令「10天連3變」　女議員痛批：安撫買不到的人？你衣服會穿7天？

快訊／「原先台灣會世界第二慘」蘇貞昌說話了：生產再多口罩都不夠用

快訊／7天2片「口罩實名制」購買攻略出爐！　官方關鍵5點教學

痛罵柯文哲「拉雞屎一堆」　王世堅怒了：防疫期間戴上口罩，閉嘴！

貓頭鷹被通報受傷…救兵到場差點沒綜藝摔　飛不動的原因很害羞

停課防疫挨批反應過度　趙少康：SARS也沒有這樣

台商返台「防疫考驗才開始」　吳子嘉：他們不回來，留那邊等得肺炎？

LIVE／武漢封城第12天…247名滯留台人到家了！搭專機深夜抵達桃機

神級金屬天團Dream Theater宣布來台　5月台大體育館開唱

因「各國提高對港澳台旅遊警戒」　agoda：預定中港澳台酒店可免費取消

因應實名制4、5日「停售口罩」　蔡英文再呼籲：健康的人不用戴

生命歷程最重要的奇遇　新科立委湯蕙禎：服務於民勇於承擔

女模半個月前到武漢…至今走不了！　道路被封阻：帶來一盒口罩都用完了

《絕命律師》第五季來了！　首播日曝光…釋出最新預告

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

政治熱門新聞

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

口罩買不到　趙少康：始作俑者「都是蘇貞昌」

獨／蔡英文520就職後受邀赴華府

鞠躬25秒！罷韓二階5天破11萬份

爆安置地點　柯：要被抓去關了？

柯文哲再嗆陳時中：先跟我講什麼不能講

政府打造口罩產線　柯：盲目擴廠

憑健保卡領口罩　經濟部：不錯再研究

口罩實名制攻略　官方曝關鍵5點

蓋收容所被稱先知！韓國瑜：批判是沒有真切了解

簽罷韓連署書送口罩！貨源曝光是他

柯文哲曝武漢台商台北隔離地　林濁水：柯大市長救聲量？

抗武漢肺炎誰做的好？謝長廷點出關鍵

學校沒開改去安親班　柯文哲嘆：變我們在善後

更多熱門

相關新聞

agoda：預訂中港澳台酒店可免費取消

agoda：預訂中港澳台酒店可免費取消

武漢肺炎疫情在全球持續增溫，知名訂房網站agoda發出公告表示，因各國政府官方提高對港澳台旅遊警戒，即日起只要預定酒店訂單為2月底前入住，或旅客國籍／所在地為中國、港、澳與台灣，即可免費取消。

蔡英文：因應實名制4、5日「停售口罩」

蔡英文：因應實名制4、5日「停售口罩」

不畏疫情！百貨唇膏開賣照樣秒殺

不畏疫情！百貨唇膏開賣照樣秒殺

送走247台人 新華社：第二批2/5運送

送走247台人 新華社：第二批2/5運送

口罩7天限2片　洗腎男：缺的怎辦

口罩7天限2片　洗腎男：缺的怎辦

關鍵字：

趙少康武漢肺炎口罩

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／2/6起買口罩實名制！每人7天限購2片

部分大專院校「延後2週開學」

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

200片口罩剛到貨就說賣完！他跟物流車驚見「真相」

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

24歲男星皮膚癌病逝！2個月前截肢還笑著PO文…粉絲心碎

常拍大尺度街訪片！25萬粉網紅遭3女控：先訪問再騙色

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

英國480名武漢入境旅客失蹤

《想見你》完整時間軸　網猜雙兇手柯佳嬿魔化

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

獨家／小戽斗病逝！享壽72歲

具惠善「離開韓國」　燙新髮型：去遙遠的地方

即／彰化嚴重車禍！聯結車當場噴飛橋下　釀1死3傷

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？
鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面