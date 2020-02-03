停課防疫挨批反應過度　趙少康：SARS也沒有這樣

▲趙少康。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

政府因應武漢肺炎宣布高中以下、大專院笑都延後至2月25日後開學。不過，這樣的政策卻引來學者疑慮會造成恐慌，主持人趙少康也認為，之前SARS也沒有這樣。

政論節目《少康戰情室》3日討論政府延後開學的政策是否太過度。民進黨前立委李俊毅希望，政府能盡快取消停課、防疫假的政策，因為民間根本沒辦法因應，台灣還沒到全面停課的緊急狀態，趙少康也說，「SARS沒有這樣，不需要反應過度引起恐慌。」

實踐大學教授江岷欽表示，從政府的政策看來，就是不想負責，把所有問題交給民間，一開始說口罩不出口民眾就恐慌了，現在又延後開學民眾更恐慌；趙少康補充說，家長會覺得怎麼那麼嚴重？怎麼不能上課？口罩又不夠SARS也沒這樣，江岷欽批評，這個政策是提油救火，沈富雄則酸是無端生火。

江岷欽認為，民眾對於政府對防疫的問題 除了口罩看不到其他東西，所以大家搶口罩，因此政府應該要讓民眾安定下來。

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