【廣編】美國「街拍攝影先驅」Vivian Maier！巡廻全球近百件經典　攝影展5/2首登台

▲「V.M. 薇薇安・邁爾攝影展」至今累積100場展覽，遍及全球知名24個國家、60多個城市。

圖、文／異角藝術

一位保姆，一生拍攝近15萬張底片，這些底片不旦被主人封存，大部分更未曾沖洗成照片，2007年的一場拍賣會，機緣讓她的作品重見天日，一個二十世紀的街頭攝影師，直到二十一世紀她的靈魂才走上街頭。謎樣攝影師Vivian Maier近百件經典作品，即將在2020/5/2（六）至6/28（日），於松山文創園區5號倉庫來台展出。

「V.M. 薇薇安・邁爾攝影展」至今累積100場展覽，遍及全球知名24個國家、60多個城市，此次由「異角藝術」策劃引入台灣，成為繼韓國首爾、中國北京後成為亞洲巡迴第三站。為延續Vivian Maier追尋自我的精神，體現台灣蘊含人文主義的街頭攝影，即日起至3/20（五）止，舉辦「城市漂流」台灣街頭攝影徵件攝影比賽，獲獎之27名作品可於「V.M. 薇薇安・邁爾攝影展」同步展出外，首獎更可獲得V.M.同款絕版Rolleiflex祿萊雙眼相機與展覽門票，號召全台對攝影有興趣的你，一起成為台灣Vivian Maier。

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