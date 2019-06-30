航空偵照展　中科院航空所7月起展出

軍聞社記者卓以立／臺中報導

由中科院、中研院、「疾風魅影－黑貓中隊」導演楊佈新三方結合，異角藝術整合策展的「航空偵照展－從U-2黑貓中隊到無人飛機」，明日起在臺中中科院航空所正式開展，展出內容包含黑貓中隊赴美受訓紀錄、大量情蒐資料、偵照發展歷程，展場也規劃現今航空科技應用，以及無人機模型現場展示。

航空偵照展現場設計均以黑色為背景，讓民眾在參觀過程中，感受黑貓中隊隊員在高空中，黑暗座艙內執行任務的辛苦；現場並有介紹在U-2 偵察機上，每一位隊員所執行的任務狀況；在展出的珍貴史料照片，則包含黑貓中隊赴美受訓紀錄、各項的情蒐資料、偵照圖等。

中科院航空研究所指出，透過80周年所慶展開的「航空偵照展－從U-2黑貓中隊到無人飛機」，揭示更多完整保存的歷史紀錄與研究，旨在提醒著國人記得過去、展望未來，並不遺餘力的以此為根基，發展航太實力、保障國人的安全，希望藉由黑貓中隊無比珍貴的史料，帶給國人內心省思，一起見證科技發展歷程中舉足輕重的一塊拼圖。

「航空偵照展－從U-2黑貓中隊到無人飛機」於中科院航空所展出，將從7月1日至31日止（5、6兩日不開放），開放時間上午9時至下午16時30分，民眾至該所，隨引導標誌引導，即可進入參觀。