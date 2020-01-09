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JosieXie喬瑟亞「羽化」攝影展　以光的運動拍出會呼吸的影像

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文／時尚家居 編輯部

（圖／ 喬瑟亞JosieXie 提供）

以亞洲當代新銳藝術為核心，結合當代藝術博覽會與國際獎項的藝術盛會，ART FUTURE 藝術未來藝術博覧會 2020/1/17-1/19台北神旺大飯店登場。

喬瑟亞JosieXie攝影手法：手持，比正常速度多出1/5的時間-造就了她的圖像攝影觀，有充裕的時間和萬物的靈直接的接觸。呼吸的影像，是在拍照創作中新的體驗。光的運動正瞬間從攝影作品中流瀉出來，彷佛做了一場光的SPA。

喬瑟亞JosieXie、1966年生、大學修心理、自由攝影藝術創作者、2015修"建築與文化資產研究所"--<聯合國教科文組織與無形文化遺產>課程。

（圖／ 喬瑟亞JosieXie 提供）

躍上國際舞台喬瑟亞JosieXie Art Photo部落格介紹展覽經歷如：2019福爾摩沙國際藝術博覽會，2019第九屆深圳城市藝術博覽會，2019法國56屆國際攝影博覽會，2019 臺南藝術博覽會，2019英仲彩色圖文有限公司-喬瑟亞攝影個展 Yingzhong PhotographyExhibition等 。

請繼續往下閱讀...

JosieXie喬瑟亞攝影展 2020藝術未來，此次主題：羽化feathering展出3張作品、皆為獨版。

（圖／ 喬瑟亞JosieXie 提供）

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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