一周四起！港鐵羅湖站也發現土製炸彈　「老豆搵仔」聲稱犯案

▲港鐵羅湖站月台有可疑裝置。（示意圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

有極端暴力份子一周內在香港製造四宗土製炸彈案，引發社會恐慌！繼在明愛醫院、佐敦公園及落馬洲管制站之後，2日中午又在港鐵東鐵線羅湖站列車上放置土製炸彈，導致羅湖至上水列車服務中斷6小時。Telegram頻道「老豆搵仔」聲稱炸彈是他們放置的，選擇該兩個地點是要針對大陸旅客。

據《香港01》、《香港文匯報》報導，2日下午3時10分左右，港鐵職員在已抵達羅湖終點站的載客列車上發現一個膠袋，立即報警求助。警方封鎖現場，等候爆炸品處理課到場，但該可疑物品卻在午3時50分左右突然發出聲響，接著起火燃燒，冒出大量白煙。

經爆炸品處理課人員檢查後，發現膠袋內共有兩個爆炸裝置。警方表示，此次發現的土製炸彈具有很大殺傷力，放在人來人往的列車上，一旦爆炸，不論種族、不論男女老幼都會受到傷害，香港近日續發生土製炸彈案，但這次是首次在公共交通工具上發現，所幸未有人員傷亡。警方還說，將嚴厲譴責極端暴力分子的行為，目前已經向恐怖主義行近一大步。

港鐵也隨即暫停上水至羅湖的列車服務，並派免費接駁巴士疏導旅客，紅磡至上水維持6分鐘一班車，紅磡至落馬洲則維持12分鐘一班車，為配合警方在羅湖站的工作，上水至羅湖的免費接駁巴士傍晚也暫停行駛。防暴警員和炸彈搜索犬在月台地氈式搜索，無發現其他爆炸品，東鐵列車服務在晚上9時恢復正常。

這是繼1月底3宗炸彈案之後，極端暴力份子再度重施故技。Telegram頻道「老豆搵仔」聲稱炸彈是他們放置的，選擇該兩個地點是要針對大陸旅客，「這只是個開始」、「要破壞來往中國的鐵路幹道」，還搞網上投票，要根據投票結果來設置爆炸的地點。截至1月31日，最多成員投的就是羅湖口岸，2日即發生羅湖站列車炸彈案。