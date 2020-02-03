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入境限制像「猶太大屠殺」　中駐以色列代辦急聲明致歉　

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▲武漢肺炎,新型冠狀病毒,口罩,體溫,檢疫。（圖／路透）

▲全球有62國對中國公民實施入境管制措施。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

武漢肺炎持續延燒，為了因應疫情，各國相繼提出旅遊禁令，禁止所有來自中國遊客進入該國。中國駐以色列大使臨時代辦戴玉明在2日一場記者會上表示，中國在二戰的猶太大屠殺事件中，對猶太人敞開了大門，只有極少數的國家這樣做過，希望在這次面對疫情時，「我希望以色列永遠不會對中國人關閉大門。」

以色列衛生部長利兹曼（Yaakov Litzman）1月30日表示，由於擔心新型冠狀病毒傳染，以色列將不再允許來自中國的航班降落，同時也建議從中國訪回以色列的旅客，必須在家中自主隔離14天。

根據《以色列時報》報導，戴玉明表示，中國正在努力控制疫情，對於傳染病的恐懼比威脅本身還要嚴重，希望各國共同努力制止病毒的傳播，同時防止過度的反應。

同時他也認為，限制和禁止中國人入境是一個錯誤的行為，這令人想起了二戰的猶太大屠殺，許多猶太人在尋求協助時遭到拒絕，而中國是少數願意接納的國家，「在猶太人最黑暗的日子裡，我們沒有向他們關閉大門，希望以色列也不會對中國人關閉大門。」

這一番言言論馬上引起以色列當局的不滿，隨後大陸駐以色列大使館馬上發布聲明稿致歉，沒有任何意思將大屠殺的黑暗時期與當前局勢做比較，如果有人以錯誤的方式理解了這個發言，造成不當的觀感深感抱歉。

▼武漢肺炎疫情圖。（圖／ETtoday新聞雲整理製表）

▲武漢肺炎疫情圖。（圖／ETtoday新聞雲整理製表）

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