16名外國人染武漢肺炎　陸外交部：病人病情平穩

▲中國外交部公布有16名外國人感染武漢肺炎。（圖／翻攝自大陸網站）

記者曾俊豪／綜合報導

中國外交部發言人華春瑩今（3日）指出，據向有關部門瞭解，截至2月2日，有16名在華外國人感染新型冠狀病毒肺炎，其中2人已治癒出院，14人正接受隔離治療。她強調，這14名接受隔離治療的外國病人「病情平穩」。

考慮到當前新型冠狀病毒肺炎疫情，外交部新聞司相關負責人先前發佈通知，表示外交部自2月3日起，將於每個工作日下午3時舉行網上例行記者會。下午首場網上例行記者會，共持續1小時5分鐘，華春瑩回答中外記者20個問題，都與武漢肺炎疫情有關。

記者會上，有記者提問，根據目前的情況，確診病例中有幾個外國人？華春瑩回應，據向有關部門瞭解，截至2月2日，有16名在華外國人感染新型冠狀病毒肺炎，其中2人已治癒出院，14人正接受隔離治療，病情平穩。

▲美國總統川普防疫政策與WHO不同調。（圖／路透）

此外，針對美國將赴華旅行風險提升到最高級別，從2日起禁止過去14天內曾到造訪大陸旅行的所有外國人入境。華春瑩則回應，疫情發生以來，中國政府一直本著對人民健康高度負責的態度，採取了最全面、最嚴格的房空舉措，甚至超過《國際衛生條例》的要求，被稱讚為設立了新的標杆。

她強調，對各國採取相關的防疫措施表達理解和尊重，但之後話鋒一轉，指出有一些國家，特別是美國，「對中國疫情作出過激反應，採取過度應對措施，顯然與世衛組織建議背道而馳」。

華春瑩指出，美國政府迄今未向中方提供任何實質性幫助，卻第一個從武漢撤出其領館人員，第一個提出撤出其使館部分人員，第一個宣佈對中國公民入境採取全面限制措施，不斷製造和散播恐慌，帶了一個很壞的頭。