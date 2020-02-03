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冷血男偷走阿姨心愛獒犬　「電鋸分屍切半」警只找回殘缺遺體

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▲▼電鋸,鋸子。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子虐死阿姨愛犬後，竟然用電鋸分屍。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名冷血男子偷走阿姨的愛犬，不但殘忍毆打、用刀刺殺後，為了方便埋屍還用電鋸切成兩半，導致警方最後只能找到半個遺體，殘忍惡行令人髮指，日前被控虐待動物重罪以及竊盜動物等罪。

威爾遜郡(Wilson County)警方表示，一名女子報案，懷疑23歲姪子布盧克(Jonathan Bulluck Jr.)1月24日晚間到她家作客時，偷走了所養的2歲獒犬泰格(Tigger)，並且殘忍殺死對方。

警方接到報案後立即搜尋，隔日果然在羅賓斯路(Robbins Road)附近一處淺坑中找到泰格半個遺體，初步調查顯示，布盧克把狗狗毆打到失去知覺後，用刀刺死對方，又挖了一個淺坑想要埋屍，由於遺體無法完全塞進去就用電鋸分屍。

警長伍德亞德(Calvin Woodard)表示，「這是我所聽過最惡劣的虐待動物案件，這條狗所遭受的痛苦，就像是恐怖電影中所發生的事，整起事件令人髮指，希望受害家屬能早日獲得平靜與安慰。」

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