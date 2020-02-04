30分鐘殺死病毒的口罩　加拿大發明鹽塗層可望對抗武漢肺炎

▲加拿大科學家發明新的口罩塗層，以鹽結晶直接殺死病毒，可望在未來一年到一年半之間上市。（圖／記者呂佳賢攝）

實習記者簡立宇／綜合報導

口罩如果使用不當，可能造成反效果，手一觸碰沾滿病毒的口罩馬上破功！加拿大亞伯達大學（University of Alberta）生物醫學工程的助理教授崔孝鎮（Hyo-Jick Choi） 發明可以殺死冠狀病毒的口罩，以垂手可得的鹽作為塗層材原料，讓病毒飛沫落在塗層上蒸發後，鹽結晶可以殺死這些病毒。

崔教授點出外科口罩有兩個主要的問題，首先是它只能阻隔空降的大的病毒飛沫，而呼吸道病毒如冠狀病毒能穿透口罩孔隙，可能化身成更小的霧狀粒子來傳播；第二，傳統口罩只阻隔病毒，卻無法殺死它們，所以當人們在移動或丟棄口罩時，病毒可以經由手指或其他途徑再傳播出去。

根據News Atlas報導，崔教授和他的團隊設計了一種能「殺死病毒」的口罩塗層，可以加在口罩的過濾層，而製作的原料包括兩種鹽，氯化鈉與氯化鉀。任何大小的病毒飛沫落在塗層上，都將被鹽結晶的尖銳邊緣殺死。

崔教授表示，「我們嘗試了三種不同的流感病毒，發現病毒停留在塗層上5分鐘就會失去活性，30分鐘就會完全被消滅。」他相信這項科技產品能同樣有效的對抗冠狀病毒。

亞伯達大學正在尋找合作夥伴去行銷這款口罩，並期待能在未來的一年到一年半之間上市。同時，崔教授建議使用者不要觸碰口罩的過濾材質，並記得在拿完口罩後洗手，且不要在使用後把口罩塞在口袋裡。