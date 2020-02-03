移工、外籍生都看得懂！柯文哲PO「多國語言版」防疫宣導

▲柯文哲PO多國語言宣導防疫。（圖／翻攝柯文哲臉書，下同）

記者楊亞璇／台北報導

因應武漢肺炎，台北市長柯文哲3日在臉書PO出多國語言版的防疫宣導圖卡，包含英美、印尼、菲律賓、泰國、越南等地語言，提醒民眾防疫知識。柯文哲強調，「防疫當前，人人有責」，請大家告訴大家，讓所有不同背景的朋友，都能收到完整的資訊並受到完整的防疫保護。

柯文哲指出，關於防疫嚴重特殊傳染性肺炎，為了讓移工朋友及外籍學生都能了解相關防疫措施，我們特別做了多國語言的提醒圖卡，幫助來台的朋友更了解北市目前的防疫狀況。

柯文哲提醒，市民朋友有發燒咳嗽應戴口罩、以肥皂勤加洗手，並少去傳統市場或醫院等人多聚集的場所，如果需要去醫院請一定要戴口罩，也要避免接觸野生動物或禽鳥。

柯文哲說，若有身體不適、體溫超過38度、急性呼吸道症狀(如咳嗽)或發病前14日曾有旅遊史與接觸史，請立刻戴口罩主動撥打1922專線或台北市防疫專線2375-3782並依指示盡速就醫，也請一定要主動告知旅遊史、職業別、接觸史以及是否群聚。

柯文哲補充，如果周邊人士有疑似症狀，也應協助戴上口罩並主動撥打1922專線或臺北市防疫專線2375-3782，依指示儘速就醫，並告知旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚。