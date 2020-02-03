「說溜嘴就認錯反省」　苗博雅轟柯文哲：公開透明不是遮羞布

▲苗博雅。（資料照／記者周宸亘攝）



記者楊亞璇／台北報導

滯留武漢台人即將包機返回台灣，台北市長柯文哲受訪時爆料台北隔離處地點，引發輿論抨擊，不過柯文哲3日受訪時不認失言，堅稱要公開透明。對此，社民黨北市議員苗博雅回擊，「公開透明不是大嘴巴惹禍的遮羞布」，說溜嘴就認錯反省，不要一直拗。

苗博雅指出，從程序面看，集中安置處所的確切地點是否公布、如何公布，是中央的職權；地方若認為應該公布，應先跟中央建議討論，不是自行在受訪時擅自突襲，那只是大嘴巴禍從口出而已。

苗博雅強調，這件事情還牽涉到跨縣市的事務，市政府有先跟中央建議要求討論是否公布地點嗎？如果沒有的話，不就剛好證明這些事後的說詞只是撈過界之後的自我開脫？

苗博雅補充，從實質面看，若真的是為了讓地方居民安心而公佈，至少要用一個嚴謹的程序發布，除了地點，還要同時說明防護措施、風險管理，才能真正達到安撫民心的作用；然而，事實上，柯市長除了曝光地點，根本沒有一併說明其他配套，結果也只是造成防疫的紛擾。

苗博雅批評，「說溜嘴就認錯反省，不要一直拗，還用公開透明的理念當成遮羞布。」

時代力量議員林穎孟則認為，「目前美國澳洲等國，都有公佈隔離地點，因此我認同應該公布」，但台北市應該配合中央防疫作業，應由中央統一公布，不應自行洩漏資訊，造成不必要的對立和恐慌。