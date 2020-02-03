醉男皮夾忘在小黃車上報失竊　嫌警動作慢「鐵椅砸警車」

▲醉男報警自稱皮夾失竊，嫌警動作慢竟砸警車。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

記者李忠憲／台中報導

喝酒誤事！醉醺醺的高姓男子昨夜將皮夾遺忘在計程車內，先跟警方報案稱失竊，警方場調閱監視器畫面時，他竟疑似不滿警方動作太慢，當面拿鐵椅砸警車，遭員警壓制逮捕。結果皮夾還沒找到，就先吃上官司。

第二警分局文正派出所3日晚間11點22分獲報，北區中清路上一家超商有一名高姓男子報案稱，自己的皮夾遭竊，立刻派員警前往。豈知，員警到場後發現高男身上濃濃酒味，自稱他下計程車後皮夾不見了，應該是遭竊。

▲警方當場將醉男壓制上銬。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

▲▼警車前擋風玻璃破損，右後照鏡斷裂。（圖／民眾提供）

警方卻認為應該只是遺忘在計程車上，先到超商調閱監視器畫面，找尋該輛計程車相關資料。但該超商外面沒設監視器，經查訪發現附近大樓有一處監視器應該有拍到，請高男稍候。豈知高男認為警方處理太慢，竟當街發狂，隨手拿起超商外的鐵椅，直接砸毀警車前擋風玻璃及，並打斷右後照鏡。

現場員警見狀，立刻將高男當場壓制上銬逮捕，並帶回派出所。高男在所內仍酒言酒語，但酒醒後雖略感後悔，卻未向警方道歉，警詢後遭依毀損、妨害公務罪嫌移送法辦。

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